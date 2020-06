Újra mulathat a násznép Budapesten

Belföld

Kiss Nóra ,

Hétfőtől Budapesten is megszólalhatnak az esküvői harangok, ugyanis június 15-étől a 200 fő alatti menyegzőket a fővárosban is meg lehet tartani. Az ifjú párok boldogok, hogy mégis sor kerülhet a nagy napra, a násznép azonban fenntartásokkal kezeli a tömeges rendezvényeket.

A járvány miatt nagyjából 46 ezer esküvő időpontját helyezték át. Ezek közül a 200 fő alattiakat vidéken június 1-jétől, Budapesten pedig hétfőtől lehet megtartani. A helyzetre való tekintettel a párok közel fele halasztja a nagy napot jövőre, vagy szervezi át a hatalmas lakodalmat szűk körű ceremóniává.

Azok a párok, akik mégis úgy döntenek, hogy megtartják idén a menyegzőt és a lagzit, betartják a szükséges óvintézkedéseket. A helyszínen kézfertőtlenítőket helyeznek ki, folyamatos a szellőztetés, megfelelő távolságra helyezik el egymástól az asztalokat, elmaradnak a puszikkal járó gratulációk, de néhol még a menyasszonytánc is.

Tóth Mihály ceremóniamester idén először június 6-án adott össze egy párt vidéken, és elmesélte tapasztalatait a Lokálnak.

– Június 6-a sok szempontból az „első” 2020-as nyári esküvői időpont, ezért nálunk a Ceremóniamester Szövetségben szinte minden kollégának volt dolga, sőt olyan is akadt, akinek egyszerre két esküvőn kellett volna helytállnia – kezdte lapunknak Mihály.

– Az esküvő menete nem változott a járvány hatására, de az érezhető volt, hogy a vendégek érkezéskor gondolkodóba estek, hogy viseljék-e a maszkot, vagy sem. A szertartásokon a másfél méteres távolság olyan módon tartható be, hogy az egy háztartásban élők egy kupacban foglalnak helyet. A vacsorához több esküvőn is láthatóan szellősebben voltak megterítve az asztalok, a körasztaloknál korábban akár 13 ember is ült, most azonban csupán 8-10 fő. A táblaasztalos ültetésnél is érezhetően jobban szét volt húzva a teríték. A lakodalom táncos mulatsága során a védőtávolságot a kézben tartott védőitalok egymáshoz viszonyított távolsága határozta meg. Összességében az esküvőkön nem érezhető félelem vagy távolságtartás – mesélte a ceremóniamester, aki hozzátette: voltak olyan vendégek, akik nem jelentek meg a nagy napon, vagy csak a ceremóniára jöttek el. Az óvintézkedések és enyhítések ellenére ugyanis a násznépben érthetően akadnak olyanok, akik nem szeretnének részt venni a tömeges rendezvénynek számító esküvőn. Ez esetben jobb, ha ezt előre jelezzük a párnak, mert volt olyan menyasszony, aki kiborult, hogy szerettei szó nélkül kihagyták élete legfontosabb napját.

Tímea: Örömünkben sírtunk, amikor kiderült, hogy megtarthatjuk az esküvőnket

A 24 éves Tímea öt és fél éve alkot egy párt Patrikkal, idén szeptemberben pedig örök hűséget fogadnak egymásnak. – Örömünkben sírtunk, amikor kiderült, hogy mégis megtarthatjuk az esküvőnket az idén. Patrikkal megbeszéltük, hogy ha maradnak a korlátozások, akkor is kimondjuk a boldogító igent, és jövőre tartjuk meg a lagzit. A násznéptől azt kértük, hogy aki mégsem szeretne részt venni az eseményen, előre jelezze. Mi teljesen megértjük, ha így döntenek – mondta a leendő feleség a Lokálnak.

Legbiztonságosabb a belföldi nászút

A fertőzésveszély miatt az utazásszervezők idén a belföldi nászutakat ajánlják. Magyarországon is számos gyönyörű, romantikus, különleges hely található. A szálláshelyek pedig rendelkeznek nászutas lakosztályokkal, csomagokkal, így az ifjú párok itthon is feledhetetlen környezetben tölthetik el a mézesheteket.