Újranyitottak az ovik – Megmérik a kicsik hőmérsékletét

Holló Bettina ,

Budapesten több mint két hónap kihagyás után, tegnap újra megnyitottak a bölcsődék és az óvodák. Az intézményekben számos óvintézkedéssel védik a dolgozókat és a gyerekeket, rendszeresen fertőtlenítik a játékokat és a kilincseket, de az előtérben testhőmérsékletet is mérnek. A Lokál a Kiskakas Óvodában járt.

Míg egyeseket megviselt a koránkelés, mások aludni sem tudtak, annyira várták már, hogy újra mehessenek oviba. Hosszabb kihagyás után a kisebbek még félve, a nagyobbak viszont annál bátrabban lépték át a kapukat, remélve, hogy mihamarabb találkozhatnak valamelyik kis barátjukkal. A közös játéknak azonban van egy komoly feltétele: a kicsik hőmérséklete nem haladhatja meg a 37,5 fokot, amit egy érintésmentes hőmérő segítségével minden reggel le is ellenőriznek. Bence és Balázs is szuperhős módjára kezelte a helyzetet. Eközben szüleik kitöltöttek egy papírt, mellyel igazolták, hogy az elmúlt két hétben nem tartózkodtak külföldön, gyermekük egészséges, nem köhög, nem lázas.

Minden játékot lefertőtlenítettek – Nagyon vártuk már az újranyitást – kezdte a Lokálnak Kemerléné Suri Ildikó a X. kerületi Kiskakas Óvoda intézményvezetője. – Bár óvó nénijeink home office-ból is dolgoztak, meséket olvastak és online feladatokat küldtek a kicsiknek. Nagyon jó végre személyesen is találkozni. Az elmúlt napokban minden játékot lefertőtlenítettünk, a kilincsekkel ezt naponta többször is megismételjük. Egyszerre maximum három gyermek tartózkodhat az öltözőben, és maximum három szülő az előtérben. Fontos, hogy csak az egyik szülő hozza a gyereket, kötelező maszkot viselnie, távolságot tartania, és arra kérjük, hogy csak a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak az intézményben – sorolja az óvintézkedéseket Ildikó.

Mivel a szülőknek nem kötelező a gyermeket óvodába vinni, a Kiskakasban is 100 gyerek jelent meg a 170-ből. A nyolc-tíz csoportból így jelenleg hat üzemel.

A négyéves Jázmin a Süni csoportba jár. Édesanyja elmondása szerint már alig várta, hogy lássa a többieket.

– Jól éreztük magunkat otthon, de nagyon örültünk, amikor hallottuk, hogy a játszóterek után az óvodák is kinyitnak. Hiányzott neki a közösség, a többi gyerek, így az utóbbi egy hétben már számoltuk a napokat, hányat kell még aludni, hogy újrajöhessünk – mesélte lapunknak Zsanett. Lánya, Jázmin közben egy teát is készített a Lokál munkatársainak.

A játékot csak a gyakori és alapos kézmosás szakíthatja meg, erre mindig, de most fokozottan odafigyelnek az óvó nénik. A kicsik tudják, hogy a szappan és a langyos víz elengedhetetlen, 20-30 másodperces mosás után pedig szárazra is kell törölni a kezüket. Hiába kicsik, roppant fegyelmezettek és szófogadóak, megértették, hogy csak így lehetnek biztonságban. Örömteli, vidám napokat kívánunk az összes ovisnak!

Mindannyian azért vagyunk, hogy segítsünk!

Sőnfeld Anna óvodapszichológusként fontosnak tartja, hogy a gyerekeket felkészítsük a visszatérésre.

– A kiscsoportosok még épphogy csak beszoktak, amikor a járvány miatt be kellett zárnunk. Őket most újra integrálni kell, ami nem könnyű feladat, de mindannyian azért vagyunk, hogy ebben segítsünk. Azt is meg kell velük értetni, hogy most nincs itt az összes régi barátjuk, érdemes akár újakat keresni. Emellett az első napokban a szülő és a gyerek számára is nehéz lehet az elszakadás, hisz az elmúlt hónapokban rengeteg időt töltöttek együtt – árulta el Anna.