Üzentek az utasok a BKK-nak: elég a balhés alakokból!

Mától több ellenőr lesz a BKK járatain. A közlekedési cég szerint az utasok kérték a fokozottabb ellenőrzést, de az utasok ezt máshogy látják: szerintük nem a becsületes jegyvásárlók körmére kell még jobban ránézni, hanem a renitens, koszos, gyakran maszk nélkül utazó rendbontókkal szemben kellene fellépni.

„Remélem kiemelt figyelmet kapnak Budapest szégyenjáratai, például 9-es és 99-es buszok, 1-es, 28-as, valamint 62-es villamosok, és még sorolhatnánk. Kötelező maszkviselés mellett biztonságot, kés- és szagmentességet! Nem kibújni, és másra terelni a felelősséget, máskülönben mire fizet az utas? Előre is köszönöm” – írta egy felháborodott utas a BKK oldalán azok után, hogy a cég bejelentette: mától fokozottabban ellenőrzik járataikat.

Az utas talán arra utal, hogy a BKK – Karácsony Gergely főpolgármesterhez hasonlóan – nem mer beleállni, és őszintén nevén nevezni a problémát.

– Még mindig vannak, akik utazásuk során nem tartják be a járvány miatt bevezetett alapvető egészségügyi előírásokat, például a maszkviselést és az ideiglenes szabályokat – hímezett- hámozott a BKK, ami az utasoknak nem volt ínyére. Ők ugyanis nagyon is tudják, miről van szó: már a járvány előtt is rengeteg koszos, rendbontó, balhés alak utazott a járatokon, akiknek feltehetően jegye sem volt.

A kijárási korlátozások alatt a jelenség csak fokozódott, most a járvány csillapodásával pedig mindenki szembesül vele. A BKK közleményére felháborodott kommentek tucatjai érkeztek.

„Remélem az ellenőrök oda mennek (majd) büdösékhez is, meg a koldulókhoz, aki beül egy megálló alatt 3 ember mellé, hogy megpróbálja lehúzgálni, maszk nélkül persze. Mert nem szokásuk az ilyeneket b*szogatni, csak a békés, jól öltözött utasokhoz van bátorság” – írta egy aggódó utas. Egy másik szerint „sajnos vannak olyan emberek is akiknek nem csak a maszkot kellene kötelezővé tenni! A fürdést és az alapvető higéniát is, mert büdösek, izzadságszagúak, és nem csak a hajléktalanokra értem !!!”.

A BKK kommentben reagált az utasoknak, válaszuk nem túl megnyugtató. „A BKK munkatársai nem rendfenntartók” – szögezik le. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy ha rendbontót látnak a járatokon hívják a rendőrséget, vagy szóljanak az ellenőrnek, aki szintén rendőrt hív.

„Sok a kellemetlen alak”

– Előbb kellett volna ezeket az ellenőrzéseket elrendelni, úgy érzem nem jól reagált a járványhelyzetre a BKK – mondta a Lokálnak András, miközben az egyik kritikus járatra, az 1-es villamosra vár.

– Sok utas nem hordja a járatokon a maszkokat. Sajnos sok a „kétes alak” a járatokon, remélem velük szemben is van valami terv, mert rajtuk sincsen maszk, ami a többi utasra veszélyes – meséli Ágnes.

– Zavar, hogy sok ember jogtalanul utazik a járatokon, ami a többi utasnak kellemetlenséget okoz. Nem tartják be a szabályokat. Szerintem, most inkább őket kéne ellenőrizni és nem azokat, akit betartják az óvintézkedéseket – mondta a Népligetből hazafelé tartva Terézia.