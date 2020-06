Válnak! Kelly Clarkson kidobta a férjét

Extra

Holló Bettina ,

Nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk valamelyik hazai vagy külföldi sztár válásáról. Most Kelly Clarkson döntött úgy, hogy véget vet Brandon Blackstockkal való házasságának.

Kelly Clarkson és Brandon Blackstock a munkában és a magánéletben is megtalálták a közös hangot. A férfi ugyanis nemcsak az énekesnő szerelme, de a menedzsere is volt egyben. Úgy tűnt, hogy minden rendben, ezért is lepett meg mindenkit, amikor a Us Weekly megírta, Clarkson hét év után beadta a válópert. Egyelőre nem tudni, hogy mi vezetett idáig, és a rajongók is csak találgatnak, vajon hogy folytatódik ezek után a díva karrierje. A párnak két gyermeke, River és Remington született, akiknek a felügyeletéről még nem egyeztek meg.