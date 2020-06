Van mit nézni Békéscsabán

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

A turizmus fellendülésében látja Békéscsaba további fejlődésének egyik lehetőségét. A hamarosan elkészülő Munkácsy-negyed valóban nagy attrakció lesz. Hogy mit érdemes addig is megnézni? Mutatjuk.

Békéscsaba – Békés megye sok-sok értékkel dicsekedhet. Gyula vára, fürdője, csinos utcái, Szarvas és Békésszentandrás páratlan vízpartjai, parkjai nem véletlenül vonzzák a turistákat az ország minden tájáról. Békéscsaba sem szeretne lemaradni, meg akarja mutatni saját értékeit. Ezt szolgálja majd a Munkácsy-negyed, amelyet előző számunkban mutattunk be.

A járványügyi helyzet enyhült, most már bátrabban utazhatunk, de sok látványosság továbbra is zárva van előttünk. Ilyen a múzeumok kínálata, pedig éppen ezek segítenek ráirányítani a figyelmet a helyi értékekre. Szerencsére a Munkácsy Mihály Múzeum több gyűjteménye is látható virtuálisan. Emellett rengeteg olvasnivaló is akad ezeken az oldalakon, tehát bőven van lehetőség a város feltérképezésére.

Néhány nevezetesség Árpád fürdő Evangélikus templomok A Páduai Szent Antal-székesegyház Jókai Színház A kisvasút állomásépülete a Kossuth téren Angyalos-kút Andrássy út (a sétálóutca)

Az online térben tartották meg ebben az évben a régészet napját is, amire meglepően sokan voltak kíváncsiak.

Miért Munkácsy? A világhírű magyar festő a városban töltötte gyermekkorát és ifjú házas éveit, ezért emlékszik rá nagy szeretettel az itt élők közössége. A nevét viselő múzeum művei egy részét és személyes tárgyait is őrzi.

– Elsősorban a megyei kutatásokról, de országos eredményekről is szívesen beszámoltak a szakemberek – árulta el Medgyesi Pál régész, aki maga is részt vett az előadásokon.