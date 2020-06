Váratlan fordulat! Ő lesz a TV2 új műsorvezetője

View this post on Instagram

Szeretném Veletek megosztani a legújabb, újonnan induló lakberendezési magazinműsort, ami az OtthonTrend 🏡 Hatalmas megtiszteltetés, hogy műsorvezetője lehetek és egyben hálát is érzek, hogy egy ilyen fantasztikus és inspiráló csapat tagja lehetek♥️🙏 @otthontrend_tv2 Remélem szeretni fogjátok, velem együtt! Az első adás : Június 21.-én 12:20 (Vasárnap) várunk Titeket a TV2 csatornán! #otthontrend #magazinműsor2020 #tv2 #interiordesign #kertiötletek #garden #reklam