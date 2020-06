Varga Judit: Sem a 444, sem Donáth Anna sem tud helyesen értelmezni egy sajtóközleményt

Közösségi oldalán reagált Donáth Anna „ijedtségére” az igazságügyi tárca.

„Sem a 444, sem Donáth Anna nem tud/akar helyesen értelmezni egy sajtóközleményt. Ha már itt tartunk, engem meg ez ijeszt meg. Nem kicsit, nagyon…

És akkor jöjjenek a tények! A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett, ahogy ezt a magyar szabályozás is mutatja és amely célkitűzés jogszerűségét a mai napon az Európai Unió Bírósága ítéletében is megerősítette. Jogos elvárás a társadalom részéről, hogy a civil szervezetek finanszírozásuk forrására is kiterjedően transzparensen működjenek, éppen ezért a magyar kormány a Bíróság ítéletére figyelemmel, biztosítani fogja az ehhez szükséges eszközöket” – írta bejegyzésében Varga Judit.

A momentumos EP-képviselő, Donáth Anna értelmezési nehézségekkel küzdhet, mert a luxemburgi bíróság civil szervezetekkel kapcsolatos döntéséről közzétett miniszteri nyilatkozatra így reagált: „Engem kicsit megijeszt, ha a magyar igazságügyi miniszter tényleg nem érti: az van az ítéletben, hogy veszítettek – ismerteti a Ripost.