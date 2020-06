Végleg elhagyná Magyarországot Friderikusz Sándor

Extra

Friderikusz Sándor évek óta a nyilvánosságtól távol éli mindennapjait. A Ripost információi szerint a tévés úgy döntött, hogy mindenét eladja, és elköltözik New Yorkba.

A lap egy hirdetésre figyelt fel, amely Friderikusz Sándor Astoriánál található egyedi ingatlanát kínálja, ahol évtizedekig működött a Friderikusz Produkció Kft. A 217 négyzetméteres, dupla teraszos tetőtéri lakást először 359 millió forintért próbálták értékesíteni, majd levitték az árat 299 millióra. A tévésnek láthatóan sürgőssé vált az eladás.

A Ripost szerint a riporter végleg szeretné felszámolni itthoni életét, és New Yorkba akar költözni. „Sándorról hosszú hónapok óta semmit sem hallottam, ami azért is különös, mivel ilyesmire nem volt példa, amióta csak ismerem őt. Most nem keres és nem reagál sem hívásokra, sem üzenetekre. Könnyen lehet, azon dolgozik, hogy minden kapcsolatát felszámolja itthon. Azon sem csodálkoznék, ha már eladta volna a villáját is…” – nyilatkozta a lapnak Friderikusz közeli ismerőse.