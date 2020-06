Velünk élő legendák: Tóth János Rudolf, az antisztár gitáros

Extra

Lokál ,

A nullahategy Magyar Virtus – Velünk élő legendák című sorozatának ötödik részében egy olyan zenészt mutat be a sikeres ügyvéd és zenész, Kosik Kristóf és Jeszenszky Zsolt, aki végig a radar alatt maradt, mert ő így érezte jól magát – írja az Origo. Tóth János Rudolf a Kexben kezdte, de játszott a Bergendyben és a Hobo Blues Bandben is, meg nagyjából mindenhol és mindenkivel, aki a 60-as, 70-es, 80-as években kicsit is számított a magyar rock és beatzenében. De sokat zenélt külföldön is, amikor ez még ritkaságszámba ment. De ott sem lett ismert a szélesebb közönség körében.

“Ő ugyanis nem a reflektorfényt keresi, hanem egyszerűen csak zenélni szeret. Nagyon. És jól is csinálja. A tökéletes session-gitáros, és egyben az egyik legelismertebb is, aki akár stúdióban, akár koncerten végtelen profizmussal hozza azt, amit az adott zenekar vagy szólista zenei világa megkövetel. Emellett zenetanár, a fiatal magyar gitárosok egyik legfontosabb mentora, elsősorban a Kőbányai Zenei Stúdióban. Nemcsak a színpadon húzódik inkább a háttérbe, de a kamerák előtt is ritkán szerepel” – írják Tóth János Rudolfról.

A videót itt nézheti meg.