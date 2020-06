Veszélyhelyzet után: ezek a legfontosabb tudnivalók

Extra

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos és dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzet utáni szabályokról tartott sajtótájékoztatót. Az óriási népszerűségnek örvendő, korábban az operatív törzs sajtótájékoztatóiról mindennap ránk mosolygó Müller Cecília most a veszélyhelyzet utáni időszakra is adott jó tanácsokat.

A járványügyi helyzetünk továbbra is nagyon kedvező – kezdte Müller Cecília országos tiszti főorvos pénteken, majd hozzátette, a veszélyhelyzetet ugyan megszüntették, de a járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani, amihez néhány továbbra is érvényben maradó szabályt ismertetett.

– Az igazolt betegeket kijelölt intézményekben látjuk el, továbbra is működni fog az a laboratóriumi hálózat, amely a koronavírus diagnosztikájára állt fel. A koronavírusos fertőzöttek és a karanténban lévők számára a kijárási tilalom változatlanul érvényes – mondta. Felhívta a figyelmet a közösségi terek rendszeres takarítására, fertőtlenítésére, valamint nyomatékosan megkérte a lakosságot, hogy az orvosi ellátásra és a rendelőkbe továbbra is telefonon jelentkezzenek be.

– Így elkerülhetjük a várótermekben a zsúfoltságot és az esetleges fertőzésveszélyt – mondta. – Védőmaszk használta továbbra is kötelező a kórházak, szociális intézmények, boltok látogatása során és a tömegközlekedési eszközökön. Az idősek vásárlási sávja megszűnt, így a nyitvatartási időben már mindenki bármikor látogathatja az üzleteket, boltokat, de természetesen csak maszkban, kivételek a hat éven aluli gyerekek, nekik nem kötelező – tette hozzá.

– Fontos változás az is, hogy zárt helyeken már lehet tartani rendezvényeket 500 főig, a nagy fesztiválok nem megengedettek, a színházak, mozik, korlátlanul látogathatók – mondta az országos tiszti főorvos.

Továbbra is kerüljük a zsúfolt helyeket!

– Arra kérek mindenkit, hogy a hosszú hetek, hónapok alatt berögzült higiénés szabályokat továbbra is tartsuk be, kerüljük a zsúfolt helyeket, és csakis egészséges ember menjen közösségbe, munkahelyre, rendezvényre. Ezek azok az alapvető intelmek, amelyeket szeretném, ha mindenki betartana, hogy meg tudjuk tartani a kedvező járványügyi helyzetet – mondta Müller Cecília.