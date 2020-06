Veszélyhelyzet után: július 1-jéig lesz ingyenes a parkolás, év végéig nem kell a hiteleket fizetni

Ötöst kapott emelt szintű társadalomismeret érettségijére Szegedi Dezső, az ország legidősebb érettségizője. A 67 éves miskolci színész átvehette a bizonyítványát, a Lokálnak pedig azt is elújságolta, hogy itt nem áll meg, ősszel történelemből is levizsgázik emelt szinten és szeretne egyetemre is járni.