Világsztár lett Károly, a hős buszsofőr

A brit Daily Mail is felkapta Kiss Károly Zsolt, a hős buszsofőr történetét, most a világ őt ünnepli. A miskolci buszsofőr épp a helyi buszt vezette, amikor látta, hogy ki akarnak rabolni egy idős nénit. Károly megmentette az asszonyt, a rendőrség pedig még aznap elkapta a bűnözőt. Károly a Lokálnak elmondta: korábban is akadályozott már meg rablótámadást.

Hősként ünnepli az ország, sőt most már a világ is, a miskolci buszsofőrt, aki nemrég a helyi buszt vezette, amikor észrevette, hogy egy férfi a nyílt utcán támadott meg egy idős nénit. A busz kamerája pedig mindent rögzített. A brit Daily Mail is megmutatta nemrég a felvételt, több ezer kommentben gratuláltak a magyar hősnek.

– Többen elküldték nekem, hogy most már világhíres lettem. Ez nekem még nagyon furcsa érzés, mert csak segíteni akartam, nem híres lenni. Ettől függetlenül persze jól esik az a sok szeretet, amit kapok – mondta a Lokálnak Károly, aki elmesélte pontosan mi történt.

– A lámpa épp piros volt, mikor észrevettem, hogy egy férfi gyanúsan lopakodik egy idős hölgy után. Sejtettem, hogy mire készül. Türelmetlenül vártam, hogy váltson a lámpa, majd gondolkodás nélkül félreálltam a busszal, és leszedtem az idős hölgyről a rablót – emlékezett vissza a 42 éves sofőr, aki ezután felsegítette a buszra a nénit, és jelentést tett a rablótámadásról a hatóságoknak. A személyleírása és a buszra felszerelt kamera felvételeinek köszönhetően még aznap el is fogta a rendőrség a támadót.

Károly korábban Irakban szolgált, a családalapítás reményében azonban felhagyott katonai karrierjével. A leszerelése után megtalálta a szerelmet. Feleségével 15 éve élnek boldog házasságban 10 éves fiúkkal. Mindezek ellenére a miskolci hős nem felejtette el a kint tanultakat.

– Bár felhagytam a szolgálattal, a kitüntetéseim kint vannak a lakásban, és büszkén mesélek a fiamnak a múltamról. Rendszeresen edzem most is, és kötelességemnek érzem, hogy az ilyen éles szituációkban segítsek. Nagyjából tíz évvel ezelőtt volt egy hasonló eset. Egy téli estén otthon ültem, mikor arra lettem figyelmes, hogy egy idős hölgy kiabál. Gyorsan felkaptam egy cipőt, és pólóba kirohantam. Leszedtem a rablót a hölgyről, majd utána eredtem. Sikerült elkapnom, letepertem a földre és lefogtam, míg a rendőrök ki nem értek – emlékszik vissza Károly, aki elmondása szerint ilyenkor mindig arra gondol, hogy az az idős néni az ő édesanyja is lehetne.

– Anyukám jut ilyenkor eszembe, ezért is segítek, mert fordított esetben nekem is jólesne, ha valaki megvédené az édesanyámat. Számomra ez természetes, de nagyon meghat az a rengeteg üzenet és személyes gratuláció, amit azóta is kapok.

