Visszafoglalták a fővárosiak a budai várat

Belföld

Beringer Roland ,

A járvány és a korlátozások miatt a budapesti turistalátványosságok is kiürültek. Bár az élet kezd újraindulni, a szakértők szerint, hosszú időbe fog telni, mire újra a turistacsoportok ezrei keresik fel a meseszép történelmi nevezetességeinket. Érdemes, tehát most felkeresni a látványosságokat, hiszen most nyugodtabban élvezhetjük. A Lokál a budai várban járt.



Bizonyára tátva marad szája azoknak, akik mostanában a budai várban járnak: a máskor nyüzsgő Dísz téren vagy a Halászbástyánál most alig vannak turisták, és a vendéglátóhelyek egy része sem nyitott még ki, aki pedig megtette, arra panaszkodik, hogy kevés a vendég. Pozitív oldala is van azonban az új helyzetnek: a fővárosiak most annak örülhetnek, hogy a kevesebb turista miatt nyugodtabban, kényelmesebben sétálhatnak és kapcsolódhatnak ki a várban, e mellett pedig sok helyen az árak is csökkentek, sőt van ahol a kicsik ingyen ehetnek!

Csökkentek az árak

– Küzdős szezon lesz – jellemezte a nyári kilátásokat a Lokálnak Viktor, aki egy híres, tradicionális cukrászdában felszolgáló. – Csökkentettük az árakat és szűkített étlappal készülünk, hogy sikerüljön a magyar közönséget is becsábítani. Mi a karantén alatt is nyitva tudtunk maradni. Elvitelre, lehetett tőlünk süteményt vinni, illetve házhoz is szállítottunk – emlékszik. A vendéglátós szerint nem magasak az áraik, a belvárosban sem kerül kevesebbe a sütemény vagy a fagylalt, mint náluk.

Tetszik, hogy nincs zsúfoltság Nehéz időszak volt az elmúlt pár hónap, így örülünk, hogy végre tudunk közös programot csinálni az unokáinkkal – meséli Ilona, aki a vírus lassulásával végre tudott találkozni velük. – Tegnap a Hősök terén voltunk, most pedig ide a várba látogattunk el, sokkal kellemesebb így, hogy nincs az a megszokott zsúfoltság – mondta Ilona. Örülök, hogy most nincs itt tumultus – meséli Ágnes, aki a hatodikos osztályával választotta a kirándulásuk helyszínéül a Halászbástyát. – Nemrég tanulták azokat a történelmi eseményeket, amelyek a várhoz köthetőek, így fontosnak tartottuk, hogy ellátogassunk. Könnyebben tudunk a gyerekekre figyelni és hatékonyabban mindent részletesen bemutatni nekik. Akinek korábban riasztó volt a turistatömeg, annak most érdemes felkeresnie a nevezetességeket – mondta Ágnes.