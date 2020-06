Visszatért Törőcsik Mari humora

Extra

Lokál ,

A veszélyhelyzet megszűnése óta újra fogad látogatókat velemi otthonában Törőcsik Mari. A Kossuth-nagydíjas színészlegenda hónapokon át csak az ápolónőjével találkozott, így nem csoda, hogy már nagyon hiányoznak neki szerettei, barátai – írja a Ripost.

Törőcsik Mari nagyon szigorúan betartotta az otthoni karantént, hisz 84 évével a veszélyeztetett korcsoportba tartozik, ráadásul a tüdeje is jó ideje gyengélkedik. A nemzet színésze csak telefonon tartotta a kapcsolatot ismerőseivel, amit egyre nehezebben viselt. Erről Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója mesélt a Ripostnak.

„Az elmúlt hetekben-hónapokban számtalanszor hívtam Marit, aggódtam érte. Szerencsére messze elkerülte őt a vírus, hiszen egy apró, festői faluban él, és természetesen a széltől is óvta őt az ápolónő, aki mindig mellette van” – mesélte a lapnak Jordán Tamás, aki szerint a színésznő már újra önmaga.

„Az utóbbi időben valóban kissé nyomott volt a hangulata, de ez nem is csoda, hiszen nem tudott találkozni a szeretteivel. Most már sokkal jobb a kedve, és visszatért a humora is. Szerintem ez annak köszönhető, hogy a napokban meglátogatta őt a lánya és a veje. Néhány napon belül magam is tervezem, hogy beköszönök hozzá, hiszen nagyon hiányoznak a beszélgetéseink, amikből mindig tanulok valamit” – tette hozzá a színházigazgató.

Törőcsik Marit mindig is meghatotta az a mérhetetlen szeretet, amit az emberektől kap, korábban a Lokálban is köszönetet mondott a sok jóért.

„Köszönöm, hogy gondolnak rám és nem felejtenek el, köszönöm, hogy szeretnek” – mondta korábban lapunknak.