Volt párjára és barátnőjére gyújtotta a házat egy nő – Fotók!

A nő nem bírta elviselni, hogy a volt szereleme már mást szeret, ezért bosszúból felgyújtotta a lakásukat.

Egészen elképesztő történettel sétált be egy nő a rendőrőrsre 2019. szeptember 15-én hajnalban, ahol bejelentette, hogy felgyújtotta a volt párjával közös házat, amiben ráadásul bent aludt a férfi is és annak jelenlegi párja is. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol azonban ekkor már csak a kiégett házat találták. Szerencsére a házban alvó két ember még időben felébredt, így sikerült kimenekülniük a lángoló otthonból.

A nyomozásból kiderült, hogy szándékosan okozta a tüzet az asszony, több tárgyat is meggyújtott úgy, hogy tudta, hogy a lakás egyik szobájában van a volt élettársa és a jelenlegi párja.

A nyomozók emberölés bűntett kísérletével gyanúsítják megalapozottan a gyújtogatót, akit őrizetbe is vettek. A jelenleg is letartóztatásban lévő gyanúsított ügyében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték. Az iratok a napokban adták át a főügyészségnek vádemelési javaslattal – írja a Police.hu.