Zoltán Erika: Nyomoztam Robi után

Zoltán Erika és Kátai Róbert idén ünneplik szerelmük harmincadik évfordulóját. Házasságuk titka, hogy kapcsolatuk kezdete óta szinte a nap 24 óráját együtt töltik. A féltékenység azonban náluk is okozott problémákat. Az énekesnő a Lokál Extrának bevallotta: egy időben betegesen féltékeny volt, és nyomozott férje után.

Zoltán Erika és Kátai Róbert már harminc éve alkotnak egy párt. – Sajnos egyre ritkább a mai világban, hogy két ember ennyi éven át kitart egymás mellett. Én 28 éves voltam, amikor találkoztunk, Robi 22. Mindketten a lelkünk mélyén még gyerekek voltunk, akiknek fel kellett építeniük az életüket. Emlékszem az első lakásunkra, kerti bútorokból állt a berendezés, és a gardróbom egy üres szoba volt, ahova én kalapáltam fel a szögeket, azon tároltam a ruháimat. A sok munka azonban meghozta a gyümölcsét. Sokat szoktunk visszagondolni arra, honnan jutottunk el ideáig. A mi titkunk szerintem, hogy mindig mindent közösen éltünk át, és folyton együtt vagyunk – mondta Erika. A házasok ugyanis szinte a nap 24 óráját együtt töltik. Ez alól egyedül a ma már 22 éves lányuk születése utáni időszak volt kivétel.

Az 58 éves énekesnő azonban nem tagadja: az ő kapcsolatukban is okozott gondot a zöld szemű szörny. – Én sokkal féltékenyebb típus vagyok, és hosszú évekkel ezelőtt volt időszak, hogy túlzásba estem, mondhatni betegesen féltékeny voltam Robira, pedig ő nem adott rá okot. Nyomoztam utána, a végén már mindenbe belemagyaráztam és beképzeltem dolgokat. A férjem azonban annyira szeretett, hogy ráébresztett nincs semmi okom kételkedni benne. Azóta egészséges szinten van jelen a zöld szemű szörny az életünkben – vallott a zenész.

Néhány barátunk lemorzsolódott

Erika és Robi csak együtt jár el szórakozni, közösek a barátaik is. – A kapcsolatunk kezdetén bemutattuk egymást a barátainknak, és onnantól egyikünk se vágyott külön csajos vagy pasis bulikra, így azóta is együtt járunk szórakozni. Voltak olyan barátaink, akiknek ez nem tetszett és lemorzsolódtak, de úgy gondolom, azok nem is voltak igaziak. Az évek alatt pedig rengeteg házaspárral lettünk jóban, akikkel rendszeresen összejárunk vagy elutazunk. Kettesben is minden évben elmegyünk valahová pihenni legalább 4–5 napra.

Sokat gondolkodtak még egy gyermeken

Az énekesnő és férje két és fél évvel Zoé születése után elgondolkodott az újabb gyermekvállaláson. A pár végül arra jutott, hármasban is boldogok. „Erőteljes indok volt még az is, hogy nekünk nagyon nehéz szülésünk volt, és Robi azt nagyon rosszul élte meg, félt volna egy következőtől” – emlékezett vissza Erika a Mondd el Tatár Csillának! című műsorban.