700 ezerre büntették a magyar ikreket, mert nem viseltek maszkot a repülőn

Extra

Lokál ,

Mélyen a zsebébe kellett nyúlnia annak a magyar ikerpárnak, akiket összesen 700 ezer forintnak megfelelő euróra büntettek mert egy Budapestről Münchenbe tartó repülőjáraton nem viseltek maszkot, és még a munkatársakkal is összetűzésbe keveredtek. A Lokál utánajárt, hogy milyen szabályok vonatkoznak az utasokra a reptéren, illetve a repülőgépen.

A napokban egy Budapestről Münchenbe tartó repülőjáraton megbírságoltak egy magyar ikerpárt, akik nem voltak hajlandók felvenni a szájmaszkot utazásuk során – számolt be a Bild című német napilap. Az újság szerint a két 37 éves nőt többször is megkérte a személyzet, hogy tegyék fel a maszkjukat, hiszen azt a gépen is kötelező hordani. De ahelyett, hogy eleget tettek volna a többszöri kérésnek, egyikük a középső ujját mutatta a légiutas-kísérőnek, aki ezután értesítette a reptéri rendőrséget. Miután a gép Münchenbe ért, őrizetbe vették az ikerpárt, akiknek összesen kétezer eurót, vagyis közel 700 ezer forintnak megfelelő összeget kellett azonnal kifizetniük. Ezután szabadon távozhattak, de az ügyük itt nem ért véget, mivel büntetőeljárás is indult ellenük.

A reptéren is erősen ajánlják a maszkot, de mi a helyzet, ha felszállunk a gépre?

Lapunk megkereste a Budapest Airport Zrt.-t, hogy választ kapjunk, nálunk a reptéren pontosan milyen szabályokat kell betartani.

– A Budapest Airport az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által kiadott, az európai légi közlekedésre vonatkozó ajánlások mentén biztosítja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonságos működését. Ennek értelmében a jelenlegi helyzetben a repülőtér-üzemeltetők feladata, hogy földi kiszolgálópartnereikkel együtt garantálják az utasok repülőtéren való tartózkodásának biztonságát. A Budapest Airport ezért egyebek mellett arra kéri az utasokat, hogy a repülőtérre kísérő nélkül érkezzenek, a terminálok területén viseljenek maszkot, és tartsanak egymástól legalább 1,5 méteres távolságot. A repülőtéren maszk viselése nem kötelező, de erősen ajánlott, így a maszk hiánya miatt pénzbüntetést nem szabnak ki. A repülőtéren dolgozó terminálinformációs kollégák folyamatosan felhívják az utasok figyelmét a maszk viselésének fontosságára, amennyiben azt látják, hogy az utas nem használ maszkot. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján az utasok az ajánlásokat a legtöbb esetben betartják – tudtuk meg.

A repülőgépen való maszkviselést a légitársaságok szabályozzák. A Budapestről is járatokat indító Wizz Air, Ryanair, Emirates, Lufthansa, EasyJet, LOT és KLM légitársaságok kötelezik az utasokat az arcmaszk használatára az utazás során. Az EasyJet honlapján felhívják a figyelmet, hogy ha valaki valamilyen egészségi oknál fogva nem tud arcmaszkot viselni, azt köteles orvosi papírokkal alátámasztani.

Itthon nyaralni biztonságosabb

Az operatív törzs arra kéri a magyar polgárokat, hogy kövessék az egyszerű, világos, könnyen betartható szabályokat. Mindenkinek a biztonságos belföldi utazást ajánlják, külföldi utazás esetén pedig azt javasolják, hogy körültekintően tájékozódjanak a cél- és tranzitországok járványügyi helyzetéről.

Szabálysértésnek minősülhet

Itthon a maszkviselési kötelezettség megszegése szabálysértésnek minősül, amire vonatkozó hatósági feladatokat az általános szabálysértési hatóságként kijelölt, területileg illetékes rendőrségi szervek látják el. A hat év feletti személyek számára a tömegközlekedési eszközön való utazás, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) kötelező viselését írja elő. A jogszabály az üzletekben – kivéve a vendéglátóegységek belső (zárt) részében – dolgozók kötelező maszkviseléséről nem rendelkezik.

Lassíthatja a járvány terjedését

Bár a maszk önmagában nem előzi meg a fertőzést, de használata lassíthatja a járvány terjedését, ugyanis felfogja az esetleges baktériumokat, amelyek a szánkon vagy az orrunkon át távoznak.

A gyertyateszt segíthet

A karantén alatt rengetegen készítettek maszkot házilag, ám gyakran felmerült a kérdés, hogy vajon ezek is megfelelő védelmet nyújtanak-e. A Portsmouthi Egyetemen oktatója, Simon Kolstoe korábban arról írt, hogy létezik egy nagyon egyszerű, bárki által elvégezhető teszt, amely segít, hogy választ kapjunk a kérdésre. Vegyük fel a maszkunkat, és próbáljunk meg így elfújni egy gyertyát. Ha nem sikerül, akkor tényleg hatékony.

Fontos tanácsok a maszkhasználattal kapcsolatban: