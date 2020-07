A balkáni migrációs útvonal komoly aktivitást mutat

Belföld

MTI ,

A balkáni útvonalon fokozódik az illegális migránsok mozgása – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Bakondi György hozzátette: az embercsempészek aktív részvételével közúton, vasúton, gyalog is egyre nagyobb számban érkeznek. A számok komoly biztonsági kihívást és fenyegetést jelentenek – szögezte le.

A magyar határoknál mostanáig csaknem 15 ezer határátlépési kísérletet regisztráltak. Az elfogott embercsempészek száma már 170. Ez tavaly egész évben 150 volt – jegyezte meg.

Bakondi György kitért arra is, hogy “időnként letagadják, időnként más néven nevezik”, de 2015 óta változatlanul visszatérnek az illegális migránsok kvóta szerinti kötelező elosztásáról szóló nyilatkozatok Európában. Megjegyezte, hogy legutóbb a visegrádi együttműködés országai (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország) mellett Észtország, Lettország és Szlovénia is leszavazta ezt a tervet. Hozzátette: bíznak abban, hogy a nyilvánvaló blokkoló kisebbség meg fogja akadályozni a Magyarország számára is veszélyes, a magyar kormány migrációs politikájával ellentétes politikát.

A főtanácsadó a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában azt is megjegyezte, hogy a Soros György által finanszírozott szervezetek elgondolásaiból sokszor napokkal később uniós javaslatok lesznek.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a koronavírus-járvány következtében emberek százezrei veszítették el munkájukat. Ennek hatására is egyre kevesebb a társadalmi támogatottsága az illegális migráció legalizálásáról szóló elképzeléseknek – mondta Bakondi György.