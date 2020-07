A brit király eltűntnek hitt levele: Olyan, mintha kialudt volna egy fény a családunkból

Extra

Szinte mindenki ismeri VI. György brit király történetét (már csak a 4 Oscar-díjas A király beszéde című nagysikerű filmből is, Colin Firth remekbe szabott alakításával), aki annak köszönhetően lett uralkodó, hogy bátyja, VIII. Eduárd a trón helyett inkább a szerelmet választotta. Györgynek pedig nem csupán a monarchia megtépázott hírnevét kellett rendbe hoznia, de a II. világháború poklával is szembesült. Azt viszont kevesen tudják, hogy kettőjüknek még három további testvére is volt: többek között az őket összekapcsoló történetet leplezi le a Viasat History 2020. július 5-én este 9-kor induló új sorozata A királyi család: Az elveszett levelek címmel – mi pedig most ebbe a levelezésbe lapozunk bele néhány kevesek által tudott titok után nyomozva.

„Nem a mama tart minket bezárva, hanem a papa, a kietlen, sivár életével.”

Ezeket a sorokat Mária, az egyik testvér írta apjáról, V. Györgyről, aki kegyetlen szigorral béklyózta meg gyerekeit. Nem is csoda, hogy amint tehették, elmenekültek otthonról, és szakértők szerint így vagy úgy, de mindnyájan sérültek lelkileg gyermekkorukban.

„Lassan hozzászokom, hogy itt vagyok, de egyáltalán nem élvezem.”

György herceg címezte ezt Mária hercegnőnek a húszas években egy kínai kiküldetés során, amelyről hazavágyott a londoni West Endre, ahol Eduárddal közösen élvezethajhász életvitelt folytatott. Nők, férfiak, neki igazából mindegy volt, csak kielégíthesse szexuális vágyait. A tűzzel játszott, ugyanis a homoszexualitás akkoriban illegális volt.

„Nagy teher lehetett ezen hónapok alatt a testvéred gondját viselni, csodálatos, amit érte tettél.”

György sorai Eduárdnak, aki segített az ifjú Györgynek leszokni a kábítószerekről, amelyekre a herceg hedonista életvitele során szokott rá. A törekvésnek azonban nem csupán személyes okai voltak: a nagy gazdasági világválság idején a birodalom nélkülözött, és egyáltalán nem vette ki jól magát, hogy mindeközben a királyi sarjak kicsapongó életet élnek. A nép soraiban sokan azt kántálták: „elég a királyi parazitákból!”

„Olyan, mintha kialudt volna egy fény a családunkból.”

Ezt Erzsébet York-i hercegnő írta V. György 1936-ban bekövetkezett halálakor. A királyi családban mindenki aggódott amiatt, hogy Eduárd ül a trónra, hiszen a herceg akkoriban már tiltott viszonyt folytatott egy férjes asszonnyal, ráadásul a politikába is beleszólt, ami királyi sarjként tiltott volt, szíve pedig Németország és Hitler felé húzott…

Nem sokkal később jött el az a pillanat, hogy a miniszterelnökség döntéskényszerbe hozta Eduárdot: vagy a szerelmet választja, vagy a trónt. Tudjuk, miként döntött, de hogy ezt a család milyen módon fogadta, arról további titkokat A királyi család: Az elveszett levelek című dokumentumsorozat árul el július 5-től vasárnaponként 21 órától a Viasat History csatornán.