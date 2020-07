Belföld

Kiss Nóra ,

14 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4380 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így a számuk változatlanul 596 fő, 3300-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 484 főre csökkent.

A járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amellyel megakadályozhatjuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A beutazási korlátozások bevezetése óta a hatósági házi karanténban lévők száma is nő, jelenleg 7001 embernél van érvényben.

Az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben, és továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény.