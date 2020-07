A digitális oktatás tanulságai: mindenkire büszkék lehetünk!

Belföld

Kiss Nóra ,

Az idei tanév utolsó hónapjai soha nem látott kihívások elé állították a diákokat, a szülőket és a tanárokat. A Lokál annak járt utána, hogy mik voltak a digitális oktatás legfontosabb tanulságai, és hogyan tudjuk ezt kamatoztatni a jövőben.

Sokat tanultam a diákjaimtól

Kezdetben a történelemtanárként dolgozó Kingának is adódtak gondjai az online oktatással.

– Nem volt könnyű egy hétvége alatt átállni a digitális oktatásra, és kitapasztalni, hogyan tud ez hatékonyan működni. Szerencsére sok hasznos videó és anyag található az interneten, és én is készítettem saját felvételeket egy-egy tananyaghoz. Közös sikerünk az osztályokkal ez a három hónap, ami alatt én is sokat tanultam a diákoktól. Nem szégyelltem segítséget kérni tőlük a különböző felületek használatához, hiszen a mai tizenévesek már minden ilyesmit profin kezelnek – mesélte a tanárnő, aki a jövőben is szeretné alkalmazni a digitális oktatás bizonyos elemeit.

– A beadandókat és a röpdolgozatok egy részét úgy tervezem, hogy szeptembertől is ugyanígy, az online térben történik a számonkérés. A diák így a dolgozat után azonnal megtudja az eredményt, nem kell miatta napokig stresszelnie, és nekem sem gyűlik össze a sok javítanivaló. Nem beszélve arról, hogy ez a megoldás környezettudatosabb.

Hamar alkalmazkodtunk az új helyzethez

A kilencéves Zsolti édesanyja, Gyöngyi minden területen helytállt.

– Könyvtárosként folyamatosan dolgoztam home office-ban, ez a mi esetünkben a folyamatos adminisztrációs teendőket jelentette. Ahhoz, hogy a munkámat el tudjam végezni, és a kisfiamnak is tudjak segíteni, szigorú napirendre volt szükség. Reggel 5-kor keltem, akkor kezdtem neki a munkának. A kisfiammal pedig fél 11-től délig tanultunk, akkor viszont szünetek nélkül, mindent intenzíven átvettünk. Az elején még délutánonként is beiktattunk egy-egy órát – mesélte az édesanya, akinek nem okozott gondot elmagyarázni kisfiának a tananyagot.

– Zsoltiéknál nagyon jó az osztályközösség, a tanárok pedig mindent egyszerűen, de hatékonyan csináltak. A Kréta rendszerébe dokumentum formájában tették fel az anyagokat. Én rugalmas ember vagyok, a kisfiamat is erre nevelem, így hamar alkalmazkodtunk az új helyzethez. Zsolti szép eredményekkel zárta a tanévet, és azt mondta, kifejezetten élvezte az itthoni tanulást. Én is nyugodtabb voltam, hogy ebben a helyzetben nem kellett bejárnia az iskolába.

A jövőben így alakulhat a digitális oktatás

– A magyar digitális oktatás nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban – mondta korábban a Lokálnak Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

– A tapasztalatok pozitív hozadékát szeretnénk átemelni a következő tanévre, a tanulói online felületeket pedig továbbra is fenntartani, fejleszteni kívánjuk. Az egyik ilyen az érettségi előtti időszakra vonatkozik, terveink szerint a végzősöknek a vizsgák előtt két héttel engedélyezett lenne a digitális munkarendben való felkészülés. A visszajelzések ugyanis azt mutatják, hogy az érettségizőknek bejött ez a fajta tanulási mód. Ugyancsak alkalmazható lenne az online oktatás az áthelyezett szombati munkanapokon. Ilyenkor egyébként is csak a diákok egy része jelenik meg az iskolában, számukra ugyanúgy biztosítanánk felügyeletet az épületben, és eszközt az aznapi teendők elvégzésére, a többiek pedig otthonról is tanulhatnának. Az intézményekre bízzuk majd, hogy élnek-e ezekkel a lehetőségekkel – részletezte Maruzsa Zoltán, aki folyamatosan tárgyal a járványügyi szakemberekkel. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy szeptemberben újra kinyithatnak az iskolák.