A gazdasági védekezés a legfontosabb közös feladat Magyarország és Szlovénia számára

A járványhelyzet enyhülésével a gazdasági védekezés vált a legfontosabb közös feladattá Magyarország és Szlovénia számára – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután hivatalában fogadta Szlovénia gazdaságfejlesztési és technológiai miniszterét, Zdravko Pocivalseket.

A közös sajtótájékoztatón Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a két állam gazdasági együttműködése erős, sikerük ezért egymástól is függ. Szlovénia és Magyarország egymásra utaltságára a járvány is rávilágított, a kapcsolat a veszélyhelyzet idején is folyamatos volt. A védekezés első szakasza sikeresen zárult, júniusban ezért megnyílhatott a közös határszakasz is – tette hozzá. A miniszter szerint a szlovén kormány helyzete különösen nehéz volt, hiszen a legnehezebb helyzetben vették ét az ország irányítását, feladataikat mégis kiválóan ellátták.

Szijjártó Péter a legsürgősebb feladatok közül kiemelte az energiabiztonság erősítését abban a reményben, hogy a magyar-szlovén együttműködés ezen a téren is sikereket hoz. Hozzátette, hogy 2021 végére összekapcsolódik a két ország villamosenergia-hálózata, ezt követően pedig a gázvezetékrendszerek is. Az erről szóló megállapodás létrejött, a beruházást a szlovén kabinet stratégiailag kiemelt projektté nyilvánította. Ha megvalósul, Magyarország hozzáfér majd az olasz LNG-kikötőkhöz (liquefied natural gas, cseppfolyós földgáz), Szlovénia előtt pedig megnyílnak a magyar tározói kapacitások – tette hozzá.

A két ország vezetése megállapodott abban is, hogy elkészítik a Mura és a Rába vidékének közös gazdaságfejlesztési stratégiáját. A magyar kormány biztosítja a szükséges forrásokat, ami egyszerre kedvez a muravidéki magyaroknak, és a magyarországi szlovéneknek – közölte a tárcavezető.

Szijjártó Péter a gazdasági együttműködést méltatva elmondta, hogy a szlovén-magyar kereskedelmi forgalom értéke meghaladja az évi 2,5 milliárd eurót, a magyar vállalatok a szlovén piacot különösen fontosnak tekintik, és tavaly csaknem 650 ezren utaztak oda Magyarországról. A két ország vállalatainak együttműködéseit a magyar kormány 360 millió eurós hitelkerettel támogatja. A miniszter különösen fontosnak nevezte az önvezető autók fejlesztését, ezért abban bízik, hogy a közös sikerekhez jelentős mértékben járulhat hozzá a magyar-szlovén-osztrák hármas határ közelében épülő nemzetközi közúti tesztfolyosó. Sikerként értékelte azt is, hogy a Muravidéki gazdaságfejlesztési program keretében 651 helyi vállalkozó és gazdálkodó kapott 2,4 milliárd forint támogatást a magyar kormánytól. Szlovénia magyarlakta települései így 3,7 milliárd forint beruházással gazdagodtak.

Magyarország készen áll az együttműködések további bővítésére, hiszen mindkét kormány a nemzeti érdekeket védi, ezért erős nemzetközi támadásokkal kell szembenézniük – fogalmazott Szijjártó Péter.

Zdravko Pocivalsek üdvözölte, hogy évről évre javul a két állam együttműködése, és Szlovénia gazdaságilag is az egyik legfontosabb partnerének tekintheti Magyarországot. A miniszter ugyanakkor lát még lehetőséget az áruforgalom bővítésére, és különösen fontosnak nevezte az energetika és vasúti összeköttetések fejlesztését.

Szijjártó Péterhez hasonlóan, a szlovén tárcavezető is kiemelte az önvezető járművek közös fejlesztését. A szlovén és a magyar gazdaság egyaránt jelentős mértékben támaszkodik az autóiparra, így annak fejlesztései együttműködési lehetőségeket tartogatnak a két ország számára – tette hozzá.

Zdravko Pocivalsek abban is egyetért a magyar kormánnyal, hogy a munkahelyek védelme a legfontosabb, és ösztönözni kell a fogyasztást a fellendülés érdekében. Véleménye szerint a visszazárkózáshoz a határmenti térségek fejlesztése is hozzájárul, ezért megköszönte a Muravidéket gyarapító magyar költségvetési támogatást.

Nagyra értékelte a turisztikai kapcsolatok fejlődését is, és abban bízik, hogy Szlovénia még több magyar vendéget fogadhat, ha sikerül az év egészére kiterjeszteni az idegenforgalmi időszakot. Jelezte egyúttal, hogy Magyarország akkor is csatlakozhat a celjei nemzetközi vásárhoz, ha a rendezvényt mégsem tudnák megtartani a terveknek megfelelően szeptemberben, és 2021-re kell halasztani.

Zdravko Pocivalsek megköszönte a vírus idején nyújtott magyar segítséget, és a nyitottságot a problémák megoldására. A kapcsolatok fejlesztésére Szlovénia is mindig nyitott, hiszen kis ország lévén tisztában van azzal, hogy másokkal összefogva nagyobb eredményeket érhet el – tette hozzá.