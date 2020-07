A járvány miatt elmarad Cookyék esküvője

Extra

Kiss Nóra ,

Négy éve alkot egy párt Cooky és Debóra, akik idén nyárra tervezték az esküvőjüket Dél-Franciaországban. A jegyesek azonban a koronavírus miatt kénytelenek voltak elhalasztani az esküvőt, sőt a rádiós édesanyjához se tudnak kiutazni egyhamar.

Cooky tavaly Valentin-napon jegyezte el 27 évvel fiatalabb kedvesét, akivel idén nyárra tervezték az esküvőt.

„Az esküvő Dél-Franciaországban lesz, a jövő nyáron, majd a második gyermekünk születése után. Én mindig tengerparti helyszínt képzeltem el, Krisztián pedig nagyon ragaszkodik a gyökereihez. Szeretném, ha a szertartáson csak mi, a tanúk és a gyerekek lennének ott, csodás lenne, ha a kisfiunk hozná a gyűrűt” – nyilatkozta akkor lapunknak Debóra, aki augusztusban világra is hozta második fiukat, Nátánt. A pár azóta tervezgette a nagy napot, amit a koronavírus miatt kénytelenek elhalasztani.

– Ebben a helyzetben nem akarunk külföldre utazni, ezért úgy döntöttünk Debivel, hogy elhalasztjuk az esküvőt. Most a legfontosabb az egészségünk, és szeretnénk, ha tényleg minden úgy zajlana a nagy napon, ahogy azt mi megálmodtuk. Jelenleg is úgy élünk, mint egy házaspár a gyermekeinkkel, boldogok vagyunk. Persze sor kerül majd az esküvőre is, de az titok mikor – magyarázta a Rádió1 50 éves lemezlovasa, aki élvezte, hogy a karantén miatt még több ideje jutott a kétéves Kevinre és a tíz hónapos Nátánra.

– Igyekeztük úgy eltölteni ezeket a heteket, hogy a fiúk semmit ne érzékeljenek abból, ami a világban zajlik. Szerencsére kertes házban élünk, így a szabad levegőn is tudtak a gyerekek játszani. Egész napra lekötnek mindkettőnket, főleg most, hogy Nátán néhány hete elkezdett járni. Folyton megy a bátyja után, nagyon szeretik egymást. Kevinnél időnként előjön a féltékenység, de hamar túlteszi magát a dolgon. Ő egy huncut, pörgős fiú, az öccse viszont sokkal nyugodtabb nála – tette hozzá.

Tervezzük az első randinkat

Cookynak és Debórának a fiúk mellett nem sok ideje egymásra. – Elég későn alszanak el a fiúk, így nemigen van időnk kettesben lenni. Debi szülei szoktak néha besegíteni, a járvány miatt viszont ők se tudtak átjönni. Most, hogy jobb lett a helyzet, tervezzük már az első randinkat, amire reméljük néhány hét múlva sor kerülhet – mondta a rádiós.

A karácsonyt szeretnék Franciaországban tölteni

A lemezlovas édesanyja Franciaországban él, a járvány miatt azonban december óta nem tudtak kiutazni hozzá. – Évente többször is meglátogatjuk őt, és az édesanyám is el szokott jönni hozzánk. Legutóbb karácsony előtt voltunk kint nála, és reméljük az idei karácsonyt is kint tudjuk tölteni. Korábban biztos nem fogunk tudni találkozni vele.