A karanténkórház orvosai: Féltünk, hogy életek között kell döntenünk

A Lokál a budai Szent János Kórház Kútvölgyi Klinikáján kialakított karanténrészlegen járt, ahol szigorú óvintézkedések mellett két orvos, dr. Lengyel Zoltán és dr. Kun Tímea mesélt az elmúlt hónapok tapasztalatairól. Nem önmagukat féltették, inkább attól tartottak, hogy nem tudnak majd minden koronavírus-fertőzött betegen segíteni, és életek között kell dönteniük, mint külföldi kollégáiknak. Szerencsére azonban erre nem került sor.

– Azt mondhatjuk, hogy az első hullámot szerencsésen átvészeltük. A nyugati példákat látva sokkal rosszabbra számítottam, mi szerencsések voltuk, amiben közrejátszottak a jó és gyors kormányzati döntések is – kezdte a Lokálnak dr. Lengyel Zoltán belgyógyász főorvos, aki egyben a karanténkórház vezetője is. A szakember elmondta, náluk egyetlen dolgozó sem fertőződött meg.

– Hallottuk, hogy más kórházak dolgozói megbetegedtek és elkapták a vírust, olyankor a fél osztályon végigsöpört, de nálunk szerencsére egy dolgozót sem terített le. Folyamatosan szűrjük magunkat és még csak ellenanyag sincs a szervezetünkben, tehát azt sem lehet mondani, hogy már átestünk a fertőzésen – tette hozzá a főorvos, akitől kolléganője, dr. Kun Tímea vette át a szót.

– Persze tartottunk mi magunk is a vírustól, de számunkra a betegek élete és túlélése a legfőbb szempont és az, hogy ne vigyük haza a fertőzést. Ezért én nem magamat, hanem elsősorban a nagyszüleimet féltettem, ezért nem is látogattam őket nagyon sokáig, nehogy miattam betegedjenek meg. Az első szűrés után – ami mindannyiunknak negatív lett – már bátrabbak lettünk, egyre jobban kezdtük kiismerni a vírust. Védőfelszerelésből sem volt hiányunk, a viselésük persze kellemetlen, hiszen van, hogy egy nap négy-öt órát olyan maszkban kell lennünk, amiben levegőt is alig kaptunk. Ettől függetlenül nem cserélném el semmiért a hivatásomat – mondta a doktornő, akit a főorvos egészített ki.

– Én az idős szüleimmel élek, magamat nem, de őket nagyon féltettem, ezért a veszélyhelyzet elején alig-alig találkoztunk, noha egy háztartásban voltunk. Tartottam a nyugatról érkező hírekben leírtaktól is, féltem attól, hogy életek között kell döntenem, ha nálunk is annyi és olyan súlyos mértékben lesznek megbetegedések, mint Olaszországban, Spanyolországban vagy Angliában. Szerencsére nálunk erre nem került sor – tette hozzá dr. Lengyel Zoltán.

„Öröm, ha valakit hazaengedhetünk”

A Kútvölgyi karanténkórházban nem a legsúlyosabb eseteket helyezték el, ide legfőképp azok érkeztek, akik nem szorultak lélegeztetőgépre, de állapotuk miatt kórházi kezelésben kellett részesülniük. – Egy egész szárny több emeletén és folyosóján ápoltuk a betegeket. Ma már szerencsére egyre kisebb területet kell teljesen lezárni, ami azt jelenti, hogy egyre több a gyógyultunk – mondta megkönnyebbülten dr. Lengyel Zsolt főorvos. – Sokan érkeztek a Pesti úti idősotthonból is hozzánk, közülük sajnos néhány idős krónikus beteget elveszítettünk. A minap azonban épp ketten mehettek haza egészségesen – tette hozzá a főorvos. – A betegekkel együtt megkönnyebbülünk, amikor valaki a tünetek enyhülése után 48 órán belül két negatív eredményt produkál a teszten, ekkor közölhetjük vele, hogy meggyógyult – mosolygott dr. Kun Tímea.

Fáradhatatlanul szolgálnak

A karanténkórház főorvosa és kollégái a mai napig kapnak ajándékokat, amivel az emberek megköszönik hősies szolgálatukat. Mint mondják, ez a legnehezebb időben szinte életmentő volt. – Több szempontból volt üdítő érezni az emberek jóindulatát. Mikor több órán át a védőruhában befülledve, éhesen, szomjasan, levegőt is alig kapva robotoltunk, a pihenőben gőzölgő pizza, üdítő és sütemény is várt minket, akkor lelkileg és testileg is egyaránt töltődtünk – mondta a doktornő.