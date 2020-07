A kondorosi csárda ki van festve

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Kondoros – Azaz egészen pontosan: felújították. Az 1740 körül készült épület Békés megye pusztai csárdái közül a legjelentősebb, 2005 óta múzeum és étterem is egyben. Az elmúlt 19 évben július közepén Betyár Napok néven fesztivált is rendeztek a csárdánál, ezt most a felújítási ünnepség helyettesítette.