A magyarok nem kérnek az illegális migránsokból!

Belföld

Lokál ,

A magyar emberek már többször megerősítették, hogy nem kérnek az illegális bevándorlásból – reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának közleményére.

A közleményben azt írták, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága nem először próbálja rávenni Magyarországot a bevándorlási szabályok enyhítésére. Ugyanez az ENSZ akarja ráerőltetni a világ országaira a globális migrációs csomagot, amely a migráció teljes legalizálását, a bevándorlók betelepítését jelentené – tették hozzá.

Hangsúlyozták, Magyarország álláspontja, hogy a bevándorlók legális, szabályozott körülmények között adják be a menedékkérelmüket, ne pedig illegálisan, papírok és jogosultság nélkül sétáljanak be több millióan Európába.

Emlékeztettek, Magyarország eddig a határkerítés mentén felállított tranzitzónában adott lehetőséget a migránsoknak a menedékkérelmek jogszerű beadására. Az Európai Bíróság azonban a közelmúltban a tranzitzónák felszámolására kérte az országot, amelynek eleget is tett, azóta a balkáni útvonalon érkező migránsoknak Magyarország külföldi konzulátusain van lehetőségük menedékkérelmük legális benyújtására – fűzték hozzá.

„Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának nyilatkozata arra utal, hogy még ezt a kontrollt is meg akarják szüntetni az illegális migráció fölött, és azt akarják, hogy szabadon, mindenféle ellenőrzés nélkül engedjük be a bevándorlókat Magyarország és az EU területére. Magyarország ezzel nem ért egyet, hiszen a nemzeti konzultáció keretein belül a magyar emberek már többször megerősítették, hogy nem kérnek az illegális bevándorlásból” – olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ reagálásában.