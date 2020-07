A nap videója: a kutya a fiú és a nővér is megzavarta az otthonról adott interjút

Az otthonról adott televíziós interjúk (és az azok során bekövetkezett kínos, de vicces jelenetek) nem először csalnak mosolyt internetezők millióinak arcára. Ezúttal egy kutya, egy kisfiú és nővére mulattatott meg mindenkit, aki megnézte a felvételt.

Masha Gessen díjnyertes író és újságíró éppen a MSNBC hírműsornak adott interjút otthonából, amikor a háttérben megjelent a család kutyája a lépcső aljában. Ezt követően a nő kisfia kezdett el lefelé szögdelni, majd kezeivel integetve anyukája mögé érkezett.

Ekkor érkeztünk el a legviccesebb jelenethez, amikor a fiú nővére kétségbeesetten rohant le a lépcsőn, majd két kézzel rántotta be öccsét egy másik szobába.

Extra pikantériát ad a dolognak, hogy Gessen az egész jelenet alatt szemét sem rebbentette.

I can't believe it wasn't even mentioned pic.twitter.com/iSSVVz8yrp

— Jeff (@BeastQuake) July 27, 2020