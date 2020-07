A nyugdíjasokra vonatkozó infláció mérése 2020-ban

Belföld

2020-ban az első hat hónap tényadatai szerint 2,9 % volt az éves infláció mértéke, a tényleges nyugdíjas infláció mértéke azonban ennél jóval magasabb, 3,6% volt, miközben a kötelező nyugdíjemelés révén januárban csak 2,8 %-kal emelkedtek a nyugdíjak. Ha a koronavírus okozta globális gazdasági pánik tartós recesszióba váltana, mint a 2008-as pénzügyi válság idején, akkor ez a visszaesés kiszámíthatatlan hatást gyakorolhat az infláció alakulására. Ha a gazdaság visszaesik, jellemzően az inflációs nyomás is enyhül, vagyis akár kisebb is lehet a pénzromlás mértéke az év második felében, mint jelenleg. Ekkor viszont a nyugdíjak inflációs korrekciója is elmaradhat novemberben.

Az idén januári emelés a következőképpen zajlott: akiknek 2020. január 1-je előtt állapítottak meg öregségi nyugdíjat, hozzátartozói ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, illetve a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt egyéb ellátást, azoknak az ellátása a 2020-ra vonatkozó költségvetési törvényben rögzített infláció mértékével, az említett 2,8 százalékkal nőtt január 1-jétől. Ezt megelőzően azonban 0,7 százalékkal – a 2019. novemberében kifizetett egyösszegű emelési különbözet egytizenketted részével – is megemelték az ellátását annak, akinek 2019. novemberében járt ez a kiegészítés. Ezekben az esetekben a 2019. december havi nyugdíj összegéhez képest a 2020. januári nyugdíj összege 3,52 százalékkal lett magasabb.

A nyugdíjak értékének megőrzését a nyugdíjtörvény garantálja, ezért ha a 2020 első nyolc hónapjának tényadatára alapozott várható éves infláció meghaladja a 2,8%-ot, akkor azt novemberben nyugdíj-kiegészítéssel kell kompenzálnia az államnak. Ha a január-augusztus között mért tényadatokra alapozott várható nyugdíjas infláció (a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint mért áremelkedés) éves mértéke magasabb lenne, mint az általános fogyasztóiár-növekedés mértéke, akkor a kompenzációt a magasabb mértékű nyugdíjas infláció szerint kell végrehajtani.

Ha a január-augusztus időszakban ténylegesen mért inflációra alapozott várható éves infláció egy százaléknál kisebb mértékben haladná meg a 2,8 százalékot, akkor egyösszegű kompenzációra, abban az esetben viszont, ha a várható infláció több, mint egy százalékkal haladná meg a 2,8 százalékot, akkor visszamenőleges nyugdíjemelésre kerülne sor. A két eljárás közötti különbség az, hogy egyösszegű kompenzáció (emelési különbözet) fizetése esetén a novemberi nyugdíjjal együtt a január-december hónapokra járó emeléseket egy összegben fizetik ki, így a decemberi nyugdíj összege nem nő, viszont a következő év januári nyugdíj összegét az emelési különbözet egytizenketted részével meg kell növelni a következő évi rendszeres nyugdíjemelés – amely a 2021-re elfogadott költségvetési törvény szerint 3 százalékos lesz – végrehajtása előtt. A visszamenőleges nyugdíjemelés révén viszont a novemberi nyugdíjjal együtt kifizetnék a január-november hónapokra eső emelési korrekciót, majd a decemberi nyugdíj már az emelt összegben érkezne.

Miután a korrekciót akkor is végre kell hajtani novemberben, ha az általános fogyasztóiár-növekedés mértéke ugyan nem haladná meg (vagy kisebb mértékben haladná meg) a 2,8 százalékot, de a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint mért áremelkedés mértéke meghaladná (vagy nagyobb mértékben haladná meg) a 2,8%-ot, fontos tudni, hogy miben tér el a nyugdíjas infláció mérése az általános fogyasztóiár-változás mérésétől.

A nyugdíjasokra vonatkozó fogyasztóiár-index – csakúgy, mint az általános fogyasztóiár-index – országos átlagos mutató. A Központi Statisztikai Hivatal a nyugdíjas infláció számítása során a termékek és szolgáltatások köréből elhagyja a tényleges nyugdíjas fogyasztáshoz nem köthető tételeket, egyebek között az úgynevezett imputált lakbért (a saját lakás használatával kapcsolatos elméleti lakbért, ami 2012-től nem része az általános fogyasztói árindexnek sem) és a gyermekneveléssel, gyermekgondozással kapcsolatos kiadásokat. Az utóbbiak közé tartoznak az olyan fogyasztási cikkek és szolgáltatások, mint az iskolai étkezés, óvodai, bölcsődei étkezés, gyermekruházat, tankönyv, tanszer, írószer, oktatási szolgáltatás.

A KSH 2020-ban a nyugdíjas fogyasztóiár-index számításához a 2018. évi nyugdíjas fogyasztási szerkezetet használja – ami némileg meglepő, hiszen ma már lényegében minden számlázási adat online befut a NAV részére, így akár percrekész adatokat is használhatnának a statisztikai elemzéshez. Mindenesetre az egyes fogyasztási kiadások figyelembe vett megoszlása és súlya a nyugdíjas árindex meghatározása során 2020-ban a következő: élelmiszerek 29,3%, szeszes italok, dohányáruk 8,9%, ruházkodási cikkek 2,5 %, tartós fogyasztási cikkek 4,9 %, háztartási energia 8,4%, egyéb cikkek, üzemanyagok (ide tartoznak a gyógyszerek és gyógyáruk) 19,1%, szolgáltatások 26,8%. A nyugdíjasok szempontjából kitüntetett csoport, vagyis a gyógyszerek, gyógyáruk részaránya az általános fogyasztóiár-indexben 2,7%, míg a nyugdíjasok kiadási szerkezetében 5,8%. Emellett a nyugdíjas kosárban az élelmiszerek és a háztartási energia részaránya néhány százalékponttal magasabb, míg a szeszes italok, dohányáruk, ruházkodási cikkek, tartós fogasztási cikkek és a szolgáltatások aránya valamivel kisebb, mint az általános fogyasztóiár-indexben.

A hivatalos statisztika által mért infláció a nyugdíjasok személyes tapasztalata szerint persze mindig elmarad az általuk ténylegesen érzékelt árnövekedéstől, hiszen a statisztikai átlagban nem kiugró, de a mindennapi bevásárlások során annál fájóbb tétel egyes idényzöldségek, gyümölcsök, húsáruk akár húsz százalékot is meghaladó mértékű éves árrobbanása.

Dr. Farkas András

www.nyugdijguru.hu