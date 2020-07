A szektor, ami recesszióban is növekszik

Belföld

Folytatódik az e-kereskedelem sikertörténete; miközben a koronavírus-járvány jelentős gazdasági visszaesést okozott, az online kiskereskedelem várakozáson felül teljesít. Merre tart az e-kereskedelem, mi várható a következő rövid időszakban? Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat.



A GKI Digital és az Árukereső közös kutatása szerint 2019-ben 625 milliárd forintra dagadt az online kiskereskedelem. Ez mintegy 16 százalékos növekedést jelent, ami gyakorlatilag megegyezik az előző év növekedési ütemével. Érdemes ezeket a számokat megjegyeznünk, hiszen az idei év első negyedéve már 21,4 százalékos növekedést hozott, ami elsősorban a márciusi hajrának volt köszönhető.

A második negyedév pedig ennél is sokkal magasabb, 35% feletti növekedést hozhatott. Marketingszakértők szerint a koronavírus csupán az első héten okozott sokkot az online piacon; a vészhelyzet kihirdetés hallatán offline pánikvásárlás kezdődött, de akkoriban még mindenki a tartós élelmiszerekre fókuszált. Néhány nap után azonban eljött az e- kereskedelem ideje: rendkívüli mértékben megnőtt a kereslet a tisztítógépek, a tisztítószerek, a laptopok, a kenyérsütők és egyéb kisgépek iránt.

Alig találtunk olyan termékkategóriát, amely nem tudott profitálni a karanténlétből. Habár egyértelműen megjelennek a piacon extra költések, az e-kereskedelem növekedését elsősorban az átrendeződés szolgáltatja; a vásárlók előnyben részesítik asokkal biztonságosabb online vásárlást. Nem meglepő, hogy az e-kereskedelem egyre nagyobb részt hasít ki a teljes kiskereskedelemből.

A legfontosabb kérdés most nem más, minthogy mi várható ezután… A megkérdezett marketingszakértők szerint a piac továbbra is lendületben van; ez részben annak az 50 ezer vásárlónak köszönhető, akik a vírushelyzet miatt léptek be az online vásárlók körébe, másrészről a vásárlási gyakoriság is nőtt, noha egyelőre kevés adat áll a ó piackutatók rendelkezésére.

Nem nagy kockázat azt állítani, hogy az idei évben nagyobb mértékben növekszik az e- kereskedelem, mint az elmúlt néhány esztendőben; a 2019-es év 16 százalékos növekedést hozott, az idei év első negyedében 21,4%-kal, a másodikban 35%-kal bővült a piac. Gyakorlatilag elképzelhetetlen akkora visszaesés, ami az éves növekedés lassulását eredményezné.

Mindeközben azt látjuk, hogy a környező országokban romlik a járványhelyzet; ismét nőhet az online kereskedelem súlya Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is. A járványhelyzet miatt egyelőre visszaeshetett a magyar webáruházak terjeszkedési kedve, a következő években azonban számos hazai e-kereskedő követheti az Extreme Digital példáját, és megjelenhet Horvátországban vagy Szlovéniában. Megfelelő exportterv, erős logisztikai és jó marketing birtokában a magyar piacon edződött szereplők versenyképesek lehetnek a déli szomszédainknál.