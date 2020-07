A sztárok örülnek a kormány zeneipart támogató döntésének

Extra

Mint arról korábban beszámoltunk, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy a kormány a magyar könnyűzene és a kiegészítő munkatársak megsegítésére garázskoncert-sorozatot indít. Így fogadták a hírt a magyar sztárok.

Összesen 5,3 milliárd forintot tett félre a kormány a garázskoncert-sorozatra, ebből 800 millió forintot pedig kifejezetten a roma zenészek támogatására fordítanak majd.

A friss hírekkel kapcsolatban a Ripost megkereste Bódi Csabit, aki először a tól értesült a kormány döntéséről. Tóth Gabi is örült a zenészek támogatásának.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a kormány végre az előadóművészeket is támogatja ebben a nehéz helyzetben, hiszen mindenki megsínyli a történteket. Nagyon sok rossz helyzetben élő előadóművész-társat ismerek, akik most éheznek. Ők nem értenek máshoz, csak a zenéhez, de most nem zenélhetnek. Hiába lenne kereslet, nem tehetik meg. Nekem is csak ma három fellépésemet mondták le. Azt gondolom, ez egy fantasztikus hír nekünk, előadóművészeknek, hogy gondolnak ránk és gondoskodnak azokról, akik már felélték a tartalékaikat” – magyarázta a lapnak Csabi.

„Lehet, hogy én vagyok elvarázsolt és betegesen pozitív, de még mindig lehet ötszáz fős bulikat tartani!” – folytatta Tóth Gabi.

„Egy zenésznek hatalmas a kincstára! Mi nem csak munkatársak, hanem barátok is vagyunk sokatokkal nem mellesleg! Biztos vagyok benne, hogy szuper formációkat alkothatunk és együtt könnyebben átvészelhetjük ezt az időszakot! Kicsik és nagyok, stílusoktól függetlenül! Ezt tudja a zene! Ezt tudjuk mi” – írta a Facebook-oldalára az énekesnő.