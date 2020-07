Adjon nevet a cukiságoknak!

Extra

Holló Bettina ,

Az egész országban csodálják a Nyíregyházi Állatparkban született három fehér kisoroszlánt. A különleges állatok szépen gyarapodnak, gondozóik most a nevüket keresik. Az állatkert Facebook-oldalán kommentben bárki ötletelhet, bemutatjuk az eddigi legjobb javaslatokat.

A cukiságbombák egy hónappal ezelőtt jöttek világra a Nyíregyházi Állatparkban. Szüleik három éve alkotnak egy párt az állatkertben, mindenki izgatottan várta, hogy szerelmük végre beteljesüljön. Most odaadó gondoskodással nevelik kicsinyeiket, akiket a szerencsésebb látogatók már megcsodálhattak, hiszen a kölykök már kimerészkednek a külső kifutóba is. Gyors ütemben gyarapodnak, már megháromszorozták születési testtömegüket, súlyuk most 4 kg, 4,8 kg és 5,2 kg. Az oroszlánhölgyek neveit még most keresik, a Nyíregyházi Állatpark Facebook-oldalán kommentben bárki tehet javaslatokat, a határidő augusztus 5.

Több százan küldtek már ötleteket

Rengetegen szeretnének a kisoroszlánoknak nevet adni, a több száz javaslatból most kiemelünk néhányat.