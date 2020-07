Amerikai nagykövet: Magyarország a világ legjobban őrzött titka

Belföld

Hunyadi Áron ,

Magyarország Közép-Európa részeként jelentős orosz, kínai és amerikai érdeklődésre tart számot – mutatott rá David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy amerikai rádióműsorban.

A nagykövet szerint az Európai Unió az Egyesült Államoknál sokkal polarizáltabb, és számos törésvonal választja el tagjait ideológiájuk, földrajzi helyzetük vagy a migrációhoz hasonló megosztó kérdésekben képviselt álláspontjuk szerint.

– Az adott országtól függ az is, hogyan áll a kormány a nyitott határok kérdéséhez. Orbán Viktor magyar miniszterelnök például a biztonságot helyezi előtérbe, ahogy az a koronavírus-járvány kezelése során is tapasztalható volt. Magyarország elsősorban ennek tükrében válogatja meg, kiket enged be a területére, legyen szó turistákról vagy letelepedni vágyókról – magyarázta Cornstein.

A diplomata „a világ legjobban őrzött titkának” nevezte Magyarországot, mert gyönyörű tájai, remek ételei és viszonylagos olcsósága ellenére kevéssé ismert a külföldiek körében.