10 ezer 575 mintából mindössze három esetben mutatták ki a koronavírust, ugyanakkor 70 főnél derült ki, hogy korábban már átesett a fertőzésen – derült ki a májusban elvégzett országos koronavírus-szűrővizsgálat eredményeiből. Összességében 56 ezerre tehető a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Dr. Merkely Béla, a vizsgálatot vezető Semmelweis Egyetem rektora lapunknak azt is elárulta, hogy mikorra várható a második hullám.



Mind az aktív fertőzöttségi ráta, mind pedig az átfertőzöttség aránya alacsonynak mondható – jelentette be dr. Merkely Béla, a vizsgálatot vezető Semmelweis Egyetem rektora, aki lapunknak azt is elárulta, hogy mindez az időben meghozott korlátozó intézkedéseknek és az embereknek köszönhető, akik betartották a szabályokat.

– Idejekorán elkezdtük a védekezést, hiszen március 11-én már veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, amikor még csak 16 fő volt a fertőzöttek száma – mondta lapunknak dr. Merkely Béla, aki szerint mindez jól mutatja, hogy az emberek közötti találkozásokat, és így egymás megfertőzését is alacsony szinten lehetett tartani.

– Amíg nincs vakcina, nem lehetünk nyugodtak, a jelenlegi kutatások azonban biztatóak, reméljük, ezzel sikerülhet végleg felszámolni a vírust – reménykedett a szakember.

Mikor jön a második hullám?

A rektor azt is elárulta, hogy a vírus a magasabb hőmérsékleten, a szabadban kevésbé életképes és kevésbé tud szaporodni, így az őszi lehűléssel érkezhet meg a második hullám.

– Ugyanakkor, ha a lakosság zárt térben nem tartja be a megfelelő távolságot és az egyéb higiénés szabályokat, ha óvatlanok vagyunk a külföldi utazások vagy tömeges rendezvények során, akkor a nyári meleg ellenére is könnyen lángra kaphat a jelenleg szunnyadó járvány. Azt láthatjuk most, hogy több, velünk szomszédos országban is emelkedik az esetek száma – figyelmeztet dr. Merkely Béla.

El lehet újra kapni a vírust?

– Az ismereteink szerint nincs meg a vírusnak az a tulajdonsága, mint például az influenzának, hogy változtatni tudja az alakját, antigenitását. Ennek következtében, aki egyszer kigyógyult a vírusból, az komolyabb fertőzésen ismételten nem tud átesni. A koronavírus sok szempontból veszélytelenebb, mint az influenza, viszont nagyon gyorsan terjed, ezért nem szabad lebecsülni – árulta el a rektor.

