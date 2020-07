Balatoni nyár: a „hamburgeres vonat” a sztárjárat

Extra

A koronavírust hazánkban egyelőre sikerült féken tartani, visszatért az utazási kedv és egyre többen választják hétvégén is a vasutat és a Balatont. A múlt hétvégén már több mint 67 ezren utaztak a magyar tengerhez, igazi sztárjárat az étkezőkocsis járat a magyaros hamburgerrel.

Idén a Balaton a Riviéra

A nyári időszakban a legnépszerűbb útvonal idén is a Balaton déli és északi partja. – A nyári teljes szezonra vonatkozó adatok ősz elején lesznek meg, de már most látszik, hogy visszatért az utazási kedv, és egyre többen választják hétvégén is a vasutat és a Balatont. A múlt hétvégén már több mint 67 ezren utaztak a magyar tengerhez, amiből 2000 utas kerékpáros volt. Bevezették a Balaton 24 és a Balaton 72 jegyeket, melyekkel 24 és 72 órán át korlátlanul utazhatunk a tó körül. Tavaly összesen 1,65 millióan utaztak a balatoni járatokon. Éppen ezért idén is a MÁV napi 8 pár Balaton expresszvonatot indít, amiben a nyár folyamán a Déli pályaudvar és Keszthely között étkezőkocsikkal biztosítjuk az utasok még nagyobb kényelmét. Mondhatni, hogy a ismét a Balaton expressz vagyis az „étkezőkocsis vonat” a sztárjárat – kezdte lapunknak Biber Anett, a vasúttársaság szóvivője.

A „hamburgeres vonat”

Az étkezőkocsi különlegessége, a magyaros hamburger, palacsinta és egyéb finomságok. – A barátaimtól hallottam, hogy érdemes hamburgert és sört is fogyasztani, amíg leérek hozzájuk Szántódra, mert nagyon finom. Mivel délelőtt indultam, úgy éreztem, hogy a sör túlzás lenne, de hazafele biztosan azt is megkóstolom, most egyelőre csak egy Start Burgert ettem, ami nagyon finom. Friss a hús, ízletes, és a zsemle is tökéletesen puha” – mesélte lapunknak Krisztián, aki az árakkal is meg van elégedve.

– Nem kerül többe, mint bármelyik másik étteremben, egy menü 1690–1890 forint között változik és frissen készül – tette hozzá Biber Anett szóvivő.

Megújult a kínálat

– A sztárételt idén sem hagyhattuk ki. Tavaly a több mint 25 ezer kiszolgált vendég kedvence a Start Burger volt. Ebből a retró ízvilágának köszönhetően, száz százalékban marhahúspogácsával, cheddar sajttal és csalamádéval készülő hamburgerből a nyáron 2450 darabot vásároltak. Csapolt sörből 280 hordónyit, azaz 11 ezer 200 korsóval fogyasztottak az utasok. Idén is figyeltünk a vegetáriánusokra is, mert számukra készítjük a Vega Burgert, valamint a közkedvelt baracklekváros palacsinta is megvásárolható már – mondta Biber Anett szóvivő.

Fő a tisztaság

A MÁV fokozottan ügyel az utasok biztonságára, a kormányrendelet alapján kötelező a szájmaszk viselése az utazás során.

– Minden közlekedő járművet, kocsit rendszeresen vírusölő szerrel fertőtlenítünk a takarítás során. Arra kérjük az utasokat, hogy a jegyeket is elővételben, a MÁV applikáció használatával és az e-vonatjegy váltásával kényelmesen vásárolják meg, hogy kerülve a sorban állást, a személyes érintkezéseket, és hogy biztosan legyen ülőhelyük – mondta a szóvivő, aki az étkezőkocsi tisztaságára is külön kitért.