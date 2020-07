Bayer Friderika: Az örökbefogadással lett teljes az életünk

Extra

Bayer Friderika három gyermek büszke anyukája, akik előtt sosem titkolta, nem ő a vér szerinti édesanyjuk. Az énekesnő a Lokál Extrának elmondta úgy érzi még soha nem hozott annál jobb döntést, mint mikor elhatározta, örökbe fogadnak párjával.

Bayer Friderika nevét 1994-ben ismerte meg az ország, akkor negyedik lett az Eurovíziós Dalfesztiválon a „Kinek mondjam el vétkeimet?” című dallal. A szakmában szinte mindent elért, a magánéletben azonban közel tíz évig várták párjával, hogy szülővé válhassanak, végül az örökbefogadás mellett döntöttek, és magukhoz vették a ma már 15 éves nagyfiúkat, Kikót. – Életünk legjobb döntése volt. Később úgy éreztük a nagyfiunknak nem tenne jót, ha egyke lenne, kicsit elkényeztettük – mondta nevetve –, ezért hat évvel ezelőtt megérkezett a családba Rob. Két éve pedig egy akkor kétéves kislány, Emili – mesélte csillogó szemekkel a 48 éves énekesnő.

Kerek a család

Friderika úgy érzi, kislánya érkezésével lett kerek a család. – A fiúk anyukájaként is remekül éreztem magam a bőrömben, de úgy gondoltam jó lenne, ha egy kislány anyukája is lehetnék, ezért újra sorba álltunk egy csemetéért. Így érkezett meg hozzánk a ma már négyéves Emili, akinek az érkezésével lett kerek minden. Imádom a gyerekeimet, ugyanolyan család vagyunk, mint bármelyik másik, de tény, hogy nálunk sokkal rugalmasabban kell kezelni néhány témát. Nálunk nincs olyan, amit a szőnyeg alá söprünk, a gyerekeim tudják, hogy örökbe fogadtuk őket, soha nem titkolnánk ezt el előlük.

Nincsenek tabuk

Tabuk nélkül tudunk bármiről beszélni – mondta Friderika, aki egy szívszorító kérdés történetét is megosztotta lapunkkal. – A középső fiam egyik nap megkérdezte, hogy „az a néni, aki világra hozott, azért nem vitt haza, mert nem tetszettem neki?” – kérdezte egyik nap játék közben. Mondtam neki, hogy nem így történt, „ha tehette volna, biztos magával vitt volna, de nem volt rá lehetősége, így te kivártad, míg mi hazahozunk”. Mindegyiknek a saját szintjén, életkorának megfelelően kell mesélni a saját történetéről. A nagyfiam nemrég mondta el, hogy kicsinek volt olyan érzése a lefekvésnél, hogy tőlünk is el kell egyszer búcsúznia. Miután elvittük a nevelőszüleitől sokáig kísérte a bizonytalanság érzése, de ma már ezen is túl vagyunk – mesélt történetükről őszintén Friderika. – Összetartó és szerető család vagyunk épp úgy, vagy talán néha jobban is, mint azoknál, akiket a vér is összeköt. Nekünk így jó, mi így vagyunk teljesek.

