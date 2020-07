Beindult a kommentháború, Majka a büdös p***ába küldte el Lovasi Andrást!

Extra

Lokál ,

A Facebookon esett egymásnak a két zenész.

Majka a Facebookon szállt bele Lovasi Andrásba, miután csúnyán összekülönböztek a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedéseken.

Majka a napokban tett közzé egy felvételt, amelyben sérelmezi, hogy még mindig nem koncertezhet, azt pedig különösen kiakasztónak találná, ha augusztus 15-e után sem tarthatóak meg az 500 főnél nagyobb rendezvények.

A Kispál és a Borz egykori frontembere, Lovasi András is kifejtette a véleményét a témában. Arról írt, hogy Németországban szerinte ezt tisztességesebben és egyszerűbben intézték.

„Márciusban megmondták, hogy idén nincs közös nagy bazseválás, itt van ennyi és ennyi pénz havonta, és mindenki tudta, mire számíthat, ki lehetett találni, mivel foglalkozzon a zenészember, ha nem akarta, hogy csak úgy pocsékba menjen ez az év” – fogalmazott Lovasi.

Nem kellett sokat várni, Majka hamarosan feltűnt a kommentelők között, és nemes egyszerűséggel elküldte Lovasit egy melegebb éghajlatra.

„És még ebbe is bele tudtál keverni engem…. Úgy hogy válaszra sem méltattál az akkori posztod alatt, pedig azt hiszem intelligensen reagáltam, és felhívtam a figyelmed arra ,hogy kiforgatták a mondanivalóm lényegét. Most kevésbé intelligensen fogalmazok: Elmész te a BÜDÖS P***ÁBA!!! Szervusz András”

– fakadt ki a rapper, nem túl elegánsan.

Lovasi persze nem marad adós a válasszal, igaz, úgy tűnik, neki sikerült megőriznie a hidegvérét.

„Ideges vagy, Péter? Lehet hogy mégis pályáznod kellett volna, mint Győzikének?”

– hangzott az ironikus felelet, amire Majka reagált is.

„Örülök, hogy előjöttél a barlangból. Ennél azért egy fokkal értelmesebbnek tüntél, mikor Kispált hallgattam:) De mindegy is… Tsokollak “Mr.Entellektüel”

– búcsúzott a feszült Majoros.

Kettejük vitája egyébként nem új keletű. A háború májusra nyúlik vissza, a tárgya az volt, hogy Majka „gusztustalannak és szánalmasnak” nevezte, hogy egy rakás magyar zenész kapott egyszeri, bruttó 160 ezer forintos gyorssegélyt az Artisjustól. Ez sokaknak nem tetszett, Lovasi András pedig ”házmestertempónak„ nevezte, hogy „az ország egyik legmenőbb, legjobban fizetett celebje mások pénztárcájában kutakodik”.

Lazítanának a korlátozásokon a magyar zenészek – játék a tűzzel?

Több magyar zenész is csatlakozott a napokban Majkához, aki egy Facebook-videóban kifejtette: igazságtalannak érzi a zeneiparban dolgozók helyzetét és azt szeretné, hogy engedélyezzék a koncerteket. Majkának leginkább azzal van baja, hogy miközben vannak olyan rendezvények, amelyeket engedélyez a kormány, a koncertek mégsem kapnak zöld utat, így ők sem tudnak fellépni. A járványhelyzet miatt pedig az is benne van a pakliban, hogy augusztus 15-e után sem engedélyezik az 500 résztvevőnél nagyobb rendezvényeket, sőt, a kisebbeket is betilthatják, ha azt a járványügyi helyzet úgy kívánja.

Több zenész is Majka mellé állt, pedig a kép ennél jóval árnyaltabb. Látható, hogy azokban az országokban, ahol lazítottak a korlátozásokon és túl korán elengedték a gyeplőt, újra lecsapott a koronavírus. Ilyen például a hazánkkal szomszédos, nemrég sárga besorolást kapott Románia, ahol keddről szerdára 641 fertőzést igazoltak, és a nyilvántartott fertőzöttek száma 34.226-ra emelkedett. Nagy-Britanniában sem sokkal jobb a helyzet, június végén újabb szigorításokat kellett hozni. A strandok és a kocsmák újranyitása után ugyanis elszabadult a koronavírus a szigetországban, mert senki nem tartotta be az előírásokat.

A külföldi példákat figyelembe véve nem túlzás azt állítani, hogy rendkívül kockázatos lazítani az előírásokon. Bár érthető, hogy a zenészeknek nagyon hiányzik a színpad és a közönség, veszélyes játék a tűzzel, ha már most minden visszatér a járvány előtti kerékvágásba. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Magyarország fegyelmezettségből jelesre vizsgázott a koronavírus-járvány kirobbanásakor, így sikerült megakadályoznunk, hogy a járvány annyi áldozatot szedjen, mint mondjuk az Egyesült Királyságban vagy éppen Olaszországban.

Természetes, hogy a zenészek mindent megtennének, hogy újra koncertezhessenek, de most fontosabb megőrizni azt a fegyelmezettséget, ami a járvány első hulláma idején jellemző volt a magyarokra.

Úgyhogy indokolt az óvatosság, és ezt a zenészeknek is be kell látniuk. Az emberélet az első.