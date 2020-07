Bízzunk a maszkban és a kézmosásban!

Extra

Holló Bettina ,

Kik azok a „szuperterjesztők”, akik akár több tucat embernek is átadhatják a koronavírust? Mennyire bízhatunk abban, hogy a meleg idő lassítja a fertőzés terjedését? A járvánnyal kapcsolatban mit árul el a szennyvíz? Szlávik János infektológus számos érdekességről mesélt a Lokálnak.

Magyarországon továbbra is járványügyi készültség van életben. Ez azt jelenti, az egészségügy készen áll arra, hogy bármelyik pillanatban újra nagy számban fogadjon koronavírusos betegeket.

– Most két forgatókönyv van – kezdte a Lokálnak Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.

– Marad ez a néhány új beteg, néhány sajnálatos haláleset, vagy újra elkezd emelkedni a fertőzöttek száma, éppúgy, mint a környező országokban, például Horvátországban, Bulgáriában vagy Romániában. Egyre többen mennek nyaralni, és egyre több ember találkozik a mozikban, szórakozóhelyeken, éttermekben. Hazánkban a betegek 20-30 százaléka felelős a továbbfertőzések átadásáért, ők azok a „szuperterjesztők”, akik zárt térben több tucat embernek átadhatják a vírust. Emiatt bármelyik pillanatban kialakulhatnak gócpontok, amire intézkedésekkel kell reagálni. Az első hullám megmutatta, hogy ezek betartásával hatékonyan lehet védekezni a vírus ellen – jelentett ki az infektológus.

Korábban voltak olyan feltételezések, miszerint az erős napsugárzás valamelyest képes lelassítani a fertőzés terjedését. Szlávik szerint ettől nem érdemes sokat várni.

– Számos kutató, aki őszre teszi a második hullám megjelenését, ezt is számításba veszi. Tény, hogy a vírusok nyáron kevésbé jellemzőek, de ez egy új fertőzés, egyelőre csak sejteni lehet, milyen környezetben hogyan viselkedik. A napsugárzás helyett bízzunk inkább a maszkban és a kézmosásban – tanácsolta a főorvos.

Tesztelik az oltóanyagokat

Sokunkat foglalkoztat a kérdés, hogy lesz-e oltóanyag, és ha igen, mikor. Szlávik szerint rengeteg kérdés vár még tisztázásra.

– Több oltóanyag van már Kínában, Olaszországban és Angliában, amelyeket most járványkörülmények között tesztelnek az Egyesült Államokban, az arab országokban, Afrikában. Egyelőre azt lehet tudni róluk, hogy hatékonyak és biztonságosak. Viszont számos kérdésre még nincs válasz. Hogyan hatnak időseknél, gyerekeknél, várandósoknál? Mit akadályoznak meg: a betegség elkapását, súlyos lefolyását vagy halálos kimenetelét? Hányat kell alkalmazni, és meddig biztosít védettséget? Ezekre még választ kell találniuk a kutatóknak, ami nem megy egyik pillanatról a másikra – mutatott rá a főorvos, aki szerint furcsa, hogy azok, akik márciusban bármit megadtak volna egy hatékony védőoltásért, most már arról beszélnek, hogy ha lesz, akkor sem adatják be maguknak, mert többet árt, mint használ. – Rengeteg az összeesküvés-elmélet azzal kapcsolatban, hogy a vírus csupán egy kitaláció. Sokan csak így képesek egy ilyen krízist átvészelni. De a vírus sajnos nagyon is jelen van és létezik.

Újraolthatják BCG-vel az egészségügyi dolgozókat

Megfigyelések szerint enyhébbnek tűnik a járvány azokban az országokban, ahol évtizedek óta van tuberkulózis ellen védő BCG-oltás. – Ausztráliában, Hollandiában és Magyarországon is indulnak olyan kísérletek, amelyek során újraoltják az egészségügyi dolgozókat, hogy ha jön a második hullám, megfigyelhessék, kik azok, akik megfertőződnek – mondta Szlávik.

Sok mindent elárul a szennyvíz

Epidemológusok feltételezik, hogy a szennyvízben már két héttel a járvány megjelenése előtt megtalálható a vírus. Ez egy nagyon előremutató információ, hiszen így időben meg lehet hozni az intézkedéseket. Barcelonában a szennyvízvizsgálatok során kiderült, hogy már 2019 márciusában is jelen volt a vírus.

– Hogy ez hogyan lehetséges, arra még a kutatók sem találtak magyarázatot. Mindenesetre ezek alapján elképzelhető, hogy a vírus nem 2019 végén jelent meg, hanem már sokkal hamarabb – tette hozzá Szlávik. A koronavírusnak világszerte már több mint 13 millió fertőzöttje van.