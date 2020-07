Buszon kérte meg szerelme kezét Dudás Miki

Extra

Holló Bettina ,

A világbajnok kajakos eredetileg a Deák Ferenc téri óriáskeréken akarta megkérni kedvese kezét, ám a városba tartva, az épp üres 32-es buszon úgy elkapta az ihlet, hogy hirtelen fel is tette a nagy kérdést. A 29 éves sportoló és gyönyörű kedvese, Ivett már egy éve jegyben járnak – tudta meg a Lokál Extra.

Dudás Miki és szerelme, Ivett hat éve alkotnak egy párt. Tavaly márciusban első gyermekük, Nara is megszületett, a kislány pedig csak még erősebbé tette a kapcsolatukat. A világbajnok kajakos nem sokkal később komoly elhatározásra jutott, eldöntötte, hogy megkéri kedvese kezét, ám a várva várt pillanatot nem akarta túlbonyolítani.

– Ivett sokat mondogatta, hogy felülhetnénk a Deák téri óriáskerékre, de valahogy ez sosem jött össze. Végül úgy döntöttem, ez lesz a tökéletes helyszín a lánykérésre. A 32-es busszal mentünk be a városba, amikor észrevettem, hogy egy lélek sincs körülöttünk. Mintha a Jóisten is így akarta volna, hirtelen elkapott az ihlet, úgy éreztem hogy eljött a nagy pillanat. Mondtam pár szép szót kettőnkről, kinyitottam a dobozkát, és megkérdeztem: hozzám jössz feleségül? – mesélte részletesen a történteket a sportoló, akinek Ivett persze rögtön igent mondott, és még az óriáskerékre is felültek, ahol Miki végül le is térdelt, a buszon ugyanis nem akart. A kajakozó arról is beszélt lapunknak, hogy nem sürgetik az esküvőt. – Gőzerővel készültem az elmaradt 2020-as olimpiára, így erre a nyárra a semmiképp sem szerveztünk volna esküvőt. Egyébként sem sürgetjük, hisz mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk. Nara tavasszal volt egyéves, hihetetlenül eleven kislány, most minden figyelmüket neki szenteljük – árulta el Miki.

