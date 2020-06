Csak az menjen a szemetesbe, amit nem tudunk újrahasznosítani!

Extra

Holló Bettina ,

Az elmúlt időszakban komoly fejlődésen ment keresztül a magyar hulladékgazdálkodás, de ez még csak a kezdet. Jövő nyártól az egyszer használatos műanyagokat is betiltják, így a gyártóknak új alapanyagok után kell nézni. Boros Anita környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár a Lokálnak elárulta: a szemléletváltás nemcsak a cégektől, de a magánszemélyektől is elvárható.

– A hulladékgazdálkodás egy olyan terület, ahol mindenkinek megvan a maga felelőssége – jelentette ki a Lokálnak Boros Anita, építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár annak kapcsán, hogy jövő nyáron megkezdődik az egyszer használatos műanyagok betiltása. Ilyen betiltandó terméknek számítanak például a fültisztító pálcikák, az evőeszközök, tányérok, poharak, egyes ételtárolók, szívószálak és léggömbpálcikák.

– A legjobb hulladékgazdálkodás az, ahol nem termelődik hulladék. Ez országos szinten persze lehetetlen, de azon dolgozunk, hogy amit csak lehet, visszavezessünk a gazdaságba, és tényleg csak az menjen a szemetesbe, ami teljesen alkalmatlan az újrahasznosításra. Magánszemélyként is fontos, hogy ne pazaroljunk, tudatosan vásároljunk, és átgondoljuk, mit és hogyan teszünk a szemétbe. Ha ezekre odafigyelünk, sokat tehetünk a hulladékgazdálkodás jövőjéért – mutatott rá az államtitkár. Hozzátette: szeretnénk a műanyag iparági szereplők munkáját is támogatni, és anyagilag is segíteni őket abban, hogy tovább, innovatív módon fejlődjenek. Időben léptünk, így a magyar cégek akár kelet-közép-európai szinten is vezető szerephez juthatnak – mutatott rá.

Miért káros a műanyag?

A műanyag olcsó és praktikus termék, amely számos területen megkönnyíti az életünket. A gond vele az, hogy egyesek közülük csak nagyon sokára bomlanak le, sok száz évvel túlél minket.

– Ha ezek a műanyagok bekerülnek a lerakókba, akkor több száz év alatt is csak kisebb darabokra hullanak, nem bomlanak le teljesen. Egy PET-palack életútja: nagyjából 5 másodperc alatt gyártják le, átlagosan 5 percig van nálunk, és minimum 450-500 év alatt bomlik le – jelentette ki Boros Anita.

