Csúcson Orbán Viktor népszerűsége

Jelenleg a lakosság 57 százaléka szeretné Orbán Viktort továbbra is fontos politikai pozícióban látni, mely a koronavírus-járványban való helytállásának köszönhető. Ebből azonban nemcsak a miniszterelnök, hanem több kormánytag is profitált, 2019 decemberéhez képest Gulyás Gergely népszerűsége 14, míg Szijjártó Péteré 10, Varga Mihályé pedig 9 százalékponttal nőtt.

A kutatások szerint az ellenzéki politikusok közül egyik sem tudhatja magáénak a többség támogatását. Karácsony Gergely főpolgármestert például minden második válaszadó elutasítja. A legnépszerűtlenebb Gyurcsány Ferenc, akit a válaszadók 78 százaléka nem szeretne pozícióban látni.

Ezért népszerű a kormányfő

A Lokálnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője foglalta össze az eredményeket.

„Orbán Viktor még a Fidesz–KDNP-nél is népszerűbb, így a választások során az ő vezetésével a kormánypártok további szavazókat is meg tudnak majd szólítani. Nem véletlen, hogy a miniszterelnök ötéves népszerűségi csúcson van, hiszen az ő vezetésével a kormány a világon az egyik leghatékonyabban kezelte a koronavírus-járványt, míg a baloldal a nemzeti érdekekkel szembemenve hátráltatta a járvány elleni védekezést. Az ellenzék vezető arcai népszerűtlennek számítanak a teljes választói körben, némelyikük még saját pártjánál is népszerűtlenebb. Gyurcsány Ferenc népszerűtlensége például komoly hátrányt jelent a baloldalnak” – magyarázta a politológus.