Eger városát végre összekötötték az autópályával, 239 olajkút között vezet a nyomvonal

Néhány érdekes adat az M25-ös útról a Riposttól:

Az M25-ös út teljes területe: 2 021 542 m2.

Az útépítő mérnököknek a Demjén-Kelet olajmezőn 239 olajkút között kellett megtalálni az optimális nyomvonalat.

Az út és kapcsolódó beruházásainak építéséhez összesen 401 ingatlan kisajátítására volt szükség.

Az építésénél több, mint 100 000 db fát és cserjét ültettek, és közel 880 000 m2 felületen füvesítettek.

Az M25-ös út déli ütemén két, úgynevezett szikkasztómedence épült, amelyek 436,3 hektáros vízgyűjtő területről képesek befogadni a csapadékot.

A vízbázis-érintettség miatt összesen 104 olaj- és iszapfogó műtárgy épült az autóút vízelvezető árkainál.

Több mint 4 902 hektár vízgyűjtő területről kellett a lehulló csapadékot elvezetni a befogadó vízfolyásokig.

2017 májusában a 252. sz. főúton az építkezés közben egy második világháborús, 82 milliméteres szovjet aknagránát felrobbant szárnyának maradványaira bukkantak, míg 2020 áprilisában a maklári átkötő út építésénél egy szintén második világ- háborús szovjet, 20 kilogrammos, éles repeszgránát került elő, amelyet a tűzszerészek a helyszínen hatástalanítottak.

Egy építkezés kivitelezési munkálatai során a régészek feladata, és annak jelentősége szintén elvitathatatlan.

Az út teljes szakaszán – beleértve a kapcsolódó utakat is -, összesen 112 371 m2 területen, 6 db azonosított lelőhelyet kutattak a régészek.

A leletek között találtak oszlopszerkezetes, földbe mélyített padlójú népvándorlás kori házat, melynek sarkában egy viszonylag jó állapotban fennmaradt kőkemence is előkerült, de előbukkant egy III. Murád-féle, egyiptomi veretű arany oszmán aranyérem is, de Andornaktálya külterületén találtak egy római császárkori vaskalapácsot is.