Elhagyott újszülöttek: a babamentő inkubátor esély egy jobb életre

Ha egy nő úgy dönt, hogy krízisinkubátorban hagyja a babáját, akkor nem követ el bűncselekményt, esélyt ad az örökbefogadásra. Nemrég két kisfiúról mondtak le így. A Lokál megtudta, hogy a hatvani kórházban hagyott Nyári Csabika remekül van, békés és nyugodt baba, augusztus közepén családhoz kerülhet.

Július 8-án kicsivel hajnali egy óra előtt megszólalt a krízisinkubátorunk csengője, ami azt jelzi, hogy egy babát helyeztek el nálunk. A portás azonnal riasztotta az újszülöttosztály éjszakás nővérét, aki egy békésen alvó, gyönyörű, egészséges kisfiút talált – kezdte lapunknak Rosta Ildikó, a hatvani Albert Schweitzer Kórház újszülöttosztályának főorvosa, hozzátette, mindenki a csodájára járt a csöppségnek.

– A kisfiú 4350 grammos és 56 centiméteres volt, amikor felhoztuk, makkegészséges, és azóta is remekül érzi magát, nyugodt, békés baba. A Nyári Csaba nevet kapta. Csaba volt azon a héten az egyetlen férfinévnap. A Nyári pedig az évszak miatt adta magát – magyarázta a főorvos, aki lapunknak elmagyarázta, mi is az az anonim szülés.

– Ha egy nő úgy dönt, hogy lemond a gyermekéről, és egy erre a célra kihelyezett krízisinkubátorba teszi a kicsit, nem követ el bűncselekményt. Ez az úgynevezett anonim szülés, aminek során nem kell hivatalos, jogi úton lemondani a gyermekről, mert azzal, hogy krízisinkubátorban hagyja a kicsit, automatikusan engedélyt ad a baba örökbeadására. Ilyenkor nem indul eljárás, nem keressük az anyát, és nem is büntethető, hiszen biztonságos helyen hagyta a picit, ahol tudta, hogy azonnal rátalál valaki. Ezeknek a nőknek borzalmasan nehéz döntés lehet lemondani a gyermekükről, általában egyébként ők maguk is krízishelyzetben vannak, és szeretnének a kicsinek esélyt adni, hogy jobb élete lehessen – magyarázta Rosta Ildikó. – A hatvani kórház krízisinkubátorában 2013 óta négy gyermeket hagytak, három fiút és egy kislányt. Ez számunkra azt jelenti, hogy négy gyerek és négy örökbefogadó szülő kapott esélyt, hogy egy család lehessenek. A legtöbb esetben annyira természetes ez az egymásra találás, hogy mi magunk is megkönnyezzük.

Mi történik a kisbabákkal, miután megszólal a krízisinkubátor csengője?

Ilyenkor hathetes türelmi időszak jön. Ennyi ideje van a baba édesanyjának meggondolnia magát, és amennyiben nem jelentkezik, a gyermek örökbefogadó szülőkhöz vagy nevelőszülőkhöz kerül, ahol máris van, aki szereti, óvja.

Miskolcon Ákos volt a tizenötödik

Június végén Hajnal Ákos miatt szólalt meg a csengő Miskolcon. Ő volt a tizenötödik baba, akit az inkubátorban találtak 1998 óta, amikor a kórház főbejárata előtt elhelyezték a készüléket. Legutóbb tavaly – egymást követően – két gyermeket helyeztek el az inkubátorban Miskolcon: májusban egy kislányt, júniusban pedig egy kisfiút.

Hol van Budapesten babamentő inkubátor?

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Madarász Viktor utca 22–24.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Köves u. 1., főporta (a kórház „hotelépületének” főbejárata, 9. emelet)

Péterfy Kórház-rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, Péterfy Sándor utca 8–20. (a 14-es kapunál)