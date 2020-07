Ellepték az autósok a busz- és kerékpársávot az Üllői úton – teljes a káosz

Belföld

Teljes a káosz az Üllői úton, ahol eltűntek a kerékpársáv felfestések az útburkolatról. A hivatalos közlés szerint „a metrópótló buszok is használhatják a biciklisávot”. Csakhogy ilyen nincs a KRESZ-ben, jármű semmilyen esetben sem haladhat a biciklisávban – írja a Ripost.

Miután hétfő reggeltől már nincs jelzés az Üllői úton korábban elkerített sávnál, így már nem számít kerékpársávnak. Érthető, hogy az autósok ellepték azt is. A március végén kialakított biciklisávokat az M3-as metrópótló buszok és M30 állomáspótló buszok is használhatják a Semmelweis Klinikák és a Corvin-negyed közötti szakaszon, ezeket az állomásokat ugyanis most lezárták a felújítás miatt. Bár a metrópótlók vezetői mérlegelhetik, hogy szükséges-e használniuk a szélső, kerékpáros sávot, hétfő reggel úgy tűnt, minden esetben emellett döntöttek. Ezzel életveszélyes káosz alakult ki – ismerteti a Ripost.

– Július 13-ára eltűntek a felfestések, ezáltal az ideiglenes biciklisávra semmi sem utal. A BKK szerint azonban ez továbbra is kerékpáros út: „Hétfőtől a metrópótló buszok is használhatják Budapesten nemrég kialakított Üllői úti kerékpársávot” – írták közleményükben.

– Mivel felfestés már nem jelzi a kerékpársávot, az autósok újra mind a két sávot használják. Arról sem tudnak, hogy az buszsáv lenne, hiszen nincs jelölve.

– Korábban sárga tábla jelezte az ideiglenes kerékpársávot. Mivel a KRESZ-ben a tábla mindent felülír, ez volt érvényben.

– A sárga tábla maradt, csak rákerült egy matrica, ami egy másik közlekedési tábla: azt jelenti, hogy mindkét irányból behajtani tilos, kivéve a BKK járatait és a kerékpárokat. Ezzel az a baj, hogy nincs ilyen közlekedési tábla egy sáv jelzésére. Az is problémás, hogy az egyik közlekedési táblára ráragasszanak egy másik közlekedési táblát. A matrica ráadásul annyira pici, hogy az autóból nem látható, mi van rajta.