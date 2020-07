Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték

Belföld

Lokál ,

Elmarad az augusztus 20-i ünnepség és tűzijáték Budapesten – jelentette be a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A járványhelyzet most ugyan jó Magyarországon, de nem érdemes kockáztatni egy hatalmas tömegrendvénnyel.

Ezek voltak a legfontosabbak a kormányinfón:

Elmarad az augusztus 20-i ünnepség és tűzijáték.

Karácsonyék olyanok, akár egy gyenge focicsapat.

Egyelőre egyik ország színkódja sem változik a beutazás kapcsán.

Draskovics hazudott a Lánchídra szánt pénzről.

Nem érdemes kockáztatni a tűzijátékot

– A tiszti főorvos és az operatív törzs úgy látják, hogy a jelenlegi intézkedések beváltak, így nem érdemes kockáztatni, a legnagyobb biztonságra kell törekedni – mondta Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy a kormány úgy döntött, hogy elmaradnak a Szent István-napi ünnepségek, így az augusztus 20-i tűzijátékra és a légi parádéra sem lesz lehetőség augusztusban és szeptemberben sem, tehát ezek a rendezvények az idén valószínűleg elmaradnak. Hasonló utoljára 2002-ben történt, amikor az ünnepségeket törölték az augusztus 18–19-én tetőző árvíz miatt, ezért a a légi parádét egy héttel később, a tűzijátékot augusztus 31-én tartották meg.

Karácsonyék gyenge csapatot alkotnak

– Meg kell védenem Karácsony Gergelyt Draskovics Tibortól, mert óriási butaságot mondott – válaszolt Gulyás Draskovics Tibor, a BKK igazgatóságának elnökének kijelentését firtató újságírói kérdésre, mely szerint a főváros elköltötte azt a 180 milliárd forintot, ami állampapírban van Budapest kasszájában.

A Lánchíd felújítására továbbra is érvényben marad a kormány 6 milliárd forintos támogatása. Ha a főváros képtelen belekezdeni a felújításba, az Országgyűlés alkothat olyan új törvényt, mely révén a kormány ebbe beleszólhat. Hasonló a helyzet a 3-as metróval: a hírek szerint a főváros azt a felújítást is leállítaná. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy erre 80 milliárdot adott a kormány.

– Gyenge csapatnak is lehet drukkolni, így vagyunk mi a fővárosi vezetéssel – foglalta össze Karácsonyék szerencsétlenkedéseit a miniszter, aki reméli, hogy egyszer valamilyen ügyben sikerül egy közbeszerzést normálisan kiírniuk.

Horvátország zöld zóna marad

Nem változnak az országok beutazás szerinti besorolásai, így például Horvátország is maradt a zöld zónában. Gulyás szerint az operatív törzs és a kormány naponta felülvizsgálja az adatokat, terveik szerint hetente fognak döntéseket hozni a beutazási szabályokról. Ha egy ország besorolása zöldről sárgára változik a nyaralás alatt, a sárga szerint fog eljárni a hatóság a hazautazókkal szemben. Mint ismert a sárga és piros besorolású országokból hazaérkező magyaroknak karanténba kell vonulniuk.

Jó döntést hozott a kormány

– A kormányzat felelős döntést hozott, amikor elhalasztotta az augusztus 20-i rendezvényeket, hiszen ezekben a nehéz időkben az emberélet az első, minden más csak az után következik. Ha elmúlik a járványveszély, akkor várhatóan valamilyen nagyszabású rendezvény keretében méltó keretek között emlékezhet az ország ezekre a nemzeti eseményekre – mondta a Lokálnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A politológus emlékeztetett: a baloldal nem feltétlenül a járványveszély miatt örül az elmaradt ünnepségnek.

– A balliberális oldal, Karácsony Gergellyel az élen, minden nemzettudatot erősítő eseményt igyekszik ellehetetleníteni, így egyebek mellett a nemzetalapítás ünnepének számító augusztus 20-i rendezvények és tűzijáték ellen is évek óta tiltakoznak. A mostani augusztus 20-i események ráadásul többet jelentettek az ekkor megszokott ünneplésnél, hiszen a trianoni békediktátum 100. évfordulója kapcsán is megemlékezéseket, rendezvényeket tartottak volna az országban. Ennek fényében különösen fájdalmas, hogy a koronavírus-járvány miatt nem kerülhet sor az augusztus 20-i rendezvényekre, és tovább ront a helyzeten a baloldal magatartása is – magyarázta.