Ezekben a megyékben egyáltalán nincs aktív fertőzött

Magyarországon eddig összesen 4279 új koronavírussal fertőzöttet azonosítottak. A fertőzöttek 51%-a 60 év feletti, 57%-uk nő, 42%-uk férfi. A védekezés első szakasza sikeres volt, az időben meghozott intézkedéseknek köszönhetően elkerültük a tömeges megbetegedéseket és több ezres haláleseteket.

Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma az elmúlt időszakban fokozatosan csökken. Az új fertőzések száma az elmúlt hetekben stagnál, egyelőre nem nőtt kiugróan, és a most életbe lépett beutazási korlátozások célja is az, hogy ez így maradjon, a vírust ne hurcolják be külföldről és a járvány ne lángoljon fel. A kormány célja, hogy csak a legszükségesebb korlátozásokat tartsa fenn.

Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 528 fő. A legtöbb aktív fertőzött továbbra is Budapesten van, majd ezt követi Zala, Pest és Borsod megye, négy megyében (Baranya, Somogy, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok) nincs aktív fertőzött. Minden ötödik aktív beteg kórházban van, és jelenleg 5-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elhunytak száma 595 fő, az elmúlt öt napban nem történt új haláleset. Az elhunytak 93%-a 60 év feletti, 6 fő elhunyt a 30-39 éves, 10 fő elhunyt a 40-49 éves és 24 fő az 50-59 éves korcsoportba tartozik. Az elhunytak 96%-a krónikus társbetegséggel küzdött. Az elhunytak 60%-a budapesti, ezt követően a legtöbb COVID-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható halálesetet Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyében regisztrálták. Három olyan megye van, ahol a eddig nem történt halálozás: Békés, Vas, és Hajdú-Bihar – írja a koronavirus.gov.hu.