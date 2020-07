Felháborító! A 2-es metrón mutogatta magát a perverz

Extra

Holló Bettina ,

Megdöbbentő fotót kapott a Lokál szerkesztősége. Egy 40 év körüli férfi a péniszét mutogatta a 2-es metrón ülve. Sajnos egyre sokkolóbb helyzetekbe kerülhetünk a közlekedési eszközön. A rendőrség elárulta lapunknak mit célszerű ilyen helyzetekben tenni.

Ha leül, kilátszik mindene, máskor a villamoson is ezt művelte – kezdte a Lokálnak a húszéves Anna (nevét megváltoztattuk), aki ezúttal a 2-es metrón, az esti órákban találkozott a perverzzel.

– 40 év körüli lehet, és bár elég igénytelennek tűnik, nem hiszem, hogy hajléktalan. Többször is láttam már, rendszeresen úgy hordja a nadrágját, hogy abból kilátszódjon a pénisze. Mindig keresi a fiatal lányok közelségét, most is direkt pont velünk szemben ült le, holott máshol is volt hely – mesélte a fiatal lány.

Egy másik olvasónk a 4-es, 6-os villamoson utazott, amikor két bódult állapotban lévő, feltehetőleg hajléktalan felszállt, és olyat tett, amire senki nem számított. –Leültek egymással szemben, a nő széttette a lábát, mire a férfi kielégítette őt az ujjával. Mindezt az utazóközönség előtt, csúcsidőben, amikor elég sokan voltak a villamoson – mondta lapunknak felháborodva Enikő.

Sajnos nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, de közterületeken, nyilvános helyeken is sokkoló helyzetbe kerülhetünk Budapesten. Egy férfi nemrég például a Margitszigeten futott egy szál semmiben, miközben azt kiabálta: „Imádom magam! Köszönöm nektek!” A nem mindennapi esetről fotó is készült.

Mit tehetünk ilyen esetekben? A rendőrség segít!

A rendőrség tájékoztatása szerint, ha valaki hasonló dolgokat tapasztal, haladéktalanul szóljon a járművezetőnek, és hívja a 112-őt.

– Az ilyen esetek elkerülése végett célszerű a gyerekeknek, fiataloknak másokkal együtt, közösen utazniuk, minél inkább kerülni az egyedüli utazást. Javasolt a tömegközlekedési eszközön olyan helyet választani, ami felnőttek közelében van. Kerülni minél inkább azokat a lehetőségeket, amelyeket az ilyen személyek ki tudnak használni. Amennyiben pedig közerkölcsbe ütköző magatartást észlelnek, menjenek onnan távolabb, és a cselekményt azonnal jelezzék felnőttnek, illetve a gépjármű vezetőjének, valamint haladéktalanul tegyenek bejelentést az esettel kapcsolatban a rendőrségen a 112-es segélyhívó telefonszámon – válaszolta megkeresésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság.

Börtön jár érte

A törvény szerint szeméremsértést követ el az, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon magát mutogatja. Mindez két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabban bünteti a törvény azt, aki ugyanezt 14 év alatti személy jelenlétében teszi. Az elkövető ekkor három évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Érdemes szakemberhez fordulni!

A gyerekekben alapvetően 4 és 10 éves koruk között alakul ki a nemi azonosság és nemi szerep. Ha ebben az időintervallumban éri őket olyan trauma, amit egy magamutogató okoz, érdemes szakember véleményét kikérni, miként kezeljük. Ha ugyanis mélyen megrázták a látottak a gyereket, az kihathat a későbbi szexualitására. A fiatal felnőtteknél, tiniknél, akik már részben felvilágosultak – érdemes nyíltan elbeszélgetni arról, hogy érintették őket a látottak, a kérdéseikre pedig őszintén válaszolni – mondta Pósa-Kovács Lilla pszichológus.