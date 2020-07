Féltestvérekre is érvényes az illetékmentes ajándékozás és öröklés

Belföld

Kiss Nóra ,

A parlament döntése alapján július 8-ától nemcsak az egyenes ági, vér szerinti hozzátartozók, házastársak, hanem a testvérek közötti öröklés és ajándékozás is illetékmentes lesz. A módosítás a féltestvérekre is érvényes. A részletekről Böröcz Helga közjegyző beszélt lapunknak.

A jogszabály az évek alatt folyamatosan lazított a családon belüli ajándékozás és öröklés illetékmentességén.

– Először az egyenes ági (vér szerinti) hozzátartozók, majd a házastársak kaptak 20 millió forintig illetékmentességet. 2011-től pedig sem az öröklés, sem az ajándékozás után nem kellett fizetniük ezen személyeknek. Nem egyenes ági leszármazó és a házastárs kivételével – beleértve a testvéreket is – lakóingatlannál az érték 9 százalékát, egyéb vagyontárgy után 18 százalékot kellett az államnak illeték formájában fizetni – magyarázta Böröcz Helga közjegyző.

A parlament törvénymódosításának köszönhetően azonban július 8-ától kiterjesztették az illetékmentességet a testvérekre is. – Mostantól a testvérek, vagyis az oldalági hozzátartozók tekintetében is illetékmentes az ajándékozás és az öröklés. A jog szerint testvéreknek számítanak a közös felmenőkkel vagy felmenővel rendelkező személyek. Ebbe a körbe beletartoznak azok is, akik féltestvérek, vagyis egy közös szülőjük van – részletezte a szakember, aki elmondta: több érdeklődő jelezte felé, hogy szeretne élni az új lehetőséggel, azaz testvérének ajándékozna valamilyen vagyontárgyat. A törvénymódosítás ugyanis az új ügyek mellett a folyamatban lévőkre is vonatkozik.

A családok összetartását erősítik

Régóta kérdés volt már az illetékmentesség kibővítése a magyar jogalkotásban. Mindezzel a családi összetartást szeretnék erősíteni, valamint könnyíteni a közös terheken. Ennek volt az első lépése a már említett 2011-es módosítás. A testvérek közötti mentességgel tovább lehet erősíteni a családi egységet, könnyíteni lehet a családok terhein, számos esetben volt ugyanis probléma – főként az ajándékozás terén – a vagyonszerzés után fizetendő illeték összege – mondta a közjegyző.

Az élettársra nem vonatkozik az illetékmentesség

A legnagyobb tévhit az illetékmentességgel kapcsolatban, hogy az olyan emberek között is érvényes, akik hosszú évek óta élnek élettársi kapcsolatban. – Az élettársi kapcsolatban élőknek, ha egymásnak ajándékoznak vagy örökölnek egymás után, illetékfizetési kötelezettségük van akkor is, ha bejegyzett a kapcsolatuk – szögezte le Böröcz Helga.