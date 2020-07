Fidesz: Az önkormányzatoknak több pénz jut jövőre, mint idén, aki mást mond, az hazudik

Belföld

MTI ,

Az önkormányzatoknak több pénz jut jövőre, mint idén, aki mást mond, az hazudik – reagált a Fidesz pénteken ellenzéki és független önkormányzati vezetők sajtótájékoztatójára.

Még a baloldal is elismeri, hogy a költségvetés alapján az önkormányzatok jövőre 118 milliárd forinttal több pénzt kapnak, mint idén, ezt mégis keveslik, és több pénzt követelnek maguknak – áll a Fidesz közleményében.

Azzal sem elégednek meg, hogy a kormány az önkormányzati beruházások támogatására külön programokat indít jövőre is, valamint jut forrás a településekhez uniós programokból is. Ezek összértéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Arról nem is beszélve, hogy a gazdaság várhatóan 5 százalék körüli jövő évi növekedésével az önkormányzatok iparűzésiadó-bevétele is emelkedni fog, ami szintén az önkormányzatok mozgásterét növeli – tudatta a Fidesz.

Habár Karácsony Gergely folyamatosan panaszkodik, a valóság az, hogy 10 milliárd forinttal több marad Budapestnél jövőre. Ráadásul Budapestnek bőven van pénze, a főváros számláján 180 milliárd forintnyi, bármikor mozgósítható állampapír van – áll a közleményben.

A járvány elleni védekezés költségeiből mindenkinek ki kell vennie a részét, együttműködésre van szükség, amelyet a jelek szerint a baloldal ismét bojkottálni szeretne. Hagyják abba a politikai cirkuszt, inkább lássanak hozzá a munkához! – szólított fel a Fidesz közleményében.

Pénteken Budapesten tartott közös sajtótájékoztatót Karácsony Gergely főpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Csőzik László (LMP-Jobbik-DK-MSZP-CÉL-Momentum-Mindenki Magyarországa-Párbeszéd-Liberálisok), Érd polgármestere, Gémesi György, Gödöllő polgármestere (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, valamint Tóth József (DK), Polgár polgármestere. Az önkormányzatokat sújtó költségvetési elvonások ellen tiltakoztak, egyben szorgalmazták a Magyar Önkormányzatok Szövetségének megerősítését.