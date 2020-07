Fontos változások július 1-jétől, ezekre figyeljen!

Extra

Holló Bettina ,

Mától számos változás lép életbe. Újra fizetős lesz például a parkolás, míg a meddőségkezelésben használt gyógyszerek ingyenessé válnak, az egészségügyi dolgozók pedig megkapják a jutalmukat. A Lokál összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Megkapják a jutalmukat az egészségügyi dolgozók

A kormány korábbi ígéretéhez híven meghálálja az egészségügyben dolgozók járvány idején tanúsított áldozatvállalását, így július 1-jén bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást kap 160 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó. Az egészségügyi dolgozók jutalmának kifizetési kérelmét – a bérkiegészítéshez hasonlóan – a szolgáltatók adminisztrációs rendszerén keresztül kell rögzíteni.

Újra fizetős a parkolás

A kormány április 6-tól kezdve országszerte ingyenessé tette a parkolást a koronavírus-fertőzés terjedésének csökkentése érdekében. Az intézkedés elérte a célját, hisz Magyarország el tudta kerülni a járvány berobbanását, július 1-jétől, szerdától viszont ismét fizetni kell a parkolásért.

Több marad a dolgozó nyugdíjasok zsebében

Július 1-jétől minden dolgozó nyugdíjasra érvényesek lesznek a kedvező adószabályok, így sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük. A tehercsökkentés idén fél év alatt tízmilliárd forintot hagyhat az érintettek zsebében – közölte Tállai András. – A változtatás a jelenlegi keresetükhöz képest 14 százalékos megtakarítást jelent az érintetteknek – tette hozzá a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Újraindulnak a fővárosi kéményellenőrzések

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet elmúltával július 1-jével ismét megkezdődnek az előzetesen meghirdetett kéményellenőrzések Budapesten – közölte a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (Főkétüsz). A kéményellenőrzések újraindításával együtt a személyes ügyfélszolgálat működése is a veszélyhelyzet előtti, szokásos rendre áll vissza.

Változás jön az utazási költségtérítések elszámolásában

Július 1-jétől csak akkor lehet elszámolni az utazási költségtérítéshez szükséges számlákat, ha azokon szerepel a munkáltató adószáma vagy csoportazonosító száma (csasz). Ha regisztrációkor ehelyett a munkáltató a saját adószámát adta meg, akkor változtatni kell a korábban rögzített adatokon. Így azoknak, akik bérleteiket rendszeresen a BKK jegyautomatáiból vásárolják, és számlát is szoktak igényelni, érdemes lesz megvizsgálni, hogy szükséges-e új QR-kódot kérniük. A kódot a BKK weboldalán lehet igényelni:

bkk.hu/automata/szamlaigenyles/fillform

Változik a számlaadat-szolgáltatás

Július 1-jétől, a 100 ezer forintos áfaösszegre vonatkozó értékhatár eltörlésével már minden áfaalany, vagyis lényegében minden vállalkozó, még az áfában alanyi mentességet választók is, online számlázásra kötelezettek – jelentette ki Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Ez azt jelenti, hogy minden, vállalkozás felé kiállított számla adatát továbbítani kell a NAV felé, függetlenül az áfa mértékétől. Illetve minden, vállalkozás felé kiállított számlán kötelezően fel kell tüntetni a vevő adószámát, függetlenül az áfa mértékétől.

Elkezdik felszámolni az illegális hulladéklerakókat

A klíma- és természetvédelmi akcióterv részeként július 1-jén megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása. Ugyancsak ekkortól hozzák létre a hulladékgazdálkodási hatóságot, amelynek feladata lesz egyebek között a hulladékgazdálkodási ágazat ellenőrzése. Erre azért van szükség, mert egyre több a városban az illegális hulladéklerakó, ami a lakókat is nagyon zavarja.

Lejár az adókedvezmények határideje

A kormány teljes egyéni járulékmentességet biztosított a munkavállalók számára 2020. márciustól júniusig. Ennek értelmében csak egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni, munkavállalónként maximum 7710 forint/hó összegben. A munkáltató is mentesült a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetése alól, továbbá a rehabilitációs hozzájárulás mértéke is csökkentésre került. Emellett turizmusfejlesztési hozzájárulást sem kellett ebben az időszakban megfizetni, bevallani, megállapítani. Számos kis- és középvállalkozás kapott katamentességet június 30-ig, és a rövid lejáratú vállalkozási hitelek is június 30-ig kerültek meghosszabbításra. A veszélyhelyzet idején meghozott adókedvezmények határideje július 1-jével viszont lejár.

Csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke

Július elsejétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke – közölte Izer Norbert adóügyi államtitkár. Ezzel idén 160, jövőre pedig több mint 330 milliárd forint marad a vállalkozásoknál.

Még kedvezőbbé válik családi adókedvezmény

Július elsejétől nemcsak az adóadminisztráció csökken, hanem még kedvezőbbé válik a családi adókedvezmény rendszere – jelentette ki Izer Norbert. – Jelenleg ugyanis a még hatályban lévő négy egyéni járulékfajta egyikéből, a 1,5 százalékos mértékű úgynevezett munkaerőpiaci járulékból nem lehet levonni a kedvezményt, de július 1. után az egységes társadalombiztosítási járulék teljes összegéből le lehet vonni a családi kedvezményt –mutatott rá az adóügyekért felelős államtitkár.

Ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt gyógyszerek

Július 1-jétől ingyenesek lesznek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek, csakúgy, mint a teljes körű meddőségi kivizsgálás a nők és a férfiak esetében is.