Fordulat! Demcsák Zsuzsa nevelt fia feljelentette az MSZP álmentősét

Több ember sérelmére elkövetett gondatlan emberölés alapos gyanúja miatt tett feljelentést Horváth Leon. Az ügyben nyomozás folyik – értesült a Ripost.

Demcsák Zsuzsa nevelt fia úgy gondolja ugyanis, hogy ha az MSZP lejárató videóján szereplő nő valóban végzettség nélkül ápolt tíz embert, akik közül kilencen meghaltak, akkor a szakszerűtlen ápolás hozzájárulhatott a halálukhoz – írja a lap.

„Két eset lehetséges. Vagy hazudott az asszony, és akkor egyértelműen rémhíreket terjesztett, amikor azt állította, hogy a kórházak kiürítése miatt halt meg a kezei között tíz ápoltjából kilenc, vagy igazat mondott, ebben az esetben pedig felmerül, hogy éppen ő okozhatta a betegek halálát, mert képzettség nélkül vállalta az ápolásukat” – indokolta a Ripostnak a lépését a fiú. Horváth Leon azt mondja, igazságérzetét mélyen sérti Németh Athina viselkedése és az, ahogyan az MSZP megpróbált ebből politikai tőkét kovácsolni.

Mint arról beszámoltunk, egy hónappal ezelőtt kihallgatta és házkutatást tartott a rendőrség N. Athinánál, aki az MSZP kamuvideójában álmentősnek hazudva magát, különböző valótlan, hajmeresztő történeteket mesélt Korózs Lajos szocialista parlamenti képviselőnek.

A nőről a felvételek nyilvánosságra kerülése után kiderült, soha nem dolgozott mentősként sem az Országos Mentőszolgálatnál, sem más magáncégnél. Athina egészségügyi végzettségét sem tudta igazolni, de az is kiderült, hogy több alkalommal gyógytornásznak is kiadva magát, betegektől csalt ki pénzt.

„Én és az általam megbízott ügyvédek úgy gondoljuk, felmerül a gondatlan emberölés alapos gyanúja is. Ezt az asszonyt korábban már elítélték kuruzslás vádjával, ennek alapján felmerül, hogy összefüggés van a halálesetek és a szakszerűtlen ápolás között, amennyiben egyáltalán voltak ápoltjai” – folytatta indoklását Leon. „Én csak azt szeretném, ha mindenképpen kiderülne az igazság ezzel kapcsolatban. Az pedig egyenesen gyomorforgató, hogy egy párt a járványügyi helyzetet és beteg embereket használ fel gátlástalanul a politikai céljai érdekében. Az a célom, hogy őket is felelősségre vonják, ennek érdekében ügyvédeimmel folytatjuk a munkát, készülnek a további beadványok”- tette hozzá a fiatal fiú, aki a Fővárosi Főügyészségen nyújtotta be feljelentését.

– A hivatkozott feljelentés megérkezett, azt elbírálás végett továbbítottuk a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodához – válaszolta a Ripost kérdésére a Fővárosi Főügyészség.

A nyomozó hatóság pedig arról értesítette a feljelentőt, hogy „a beadványként kezelt feljelentésében említett cselekmények alapján hatóságunknál büntetőeljárás van folyamatban, amelynek keretében a tényállás teljes körű vizsgálata folyik”.